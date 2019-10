Prelisičiti avtopajek? Takih avtov vam ne bo mogel odpeljati.

Število odpeljanih vozil s pajkom že nekaj let upada, a na leto v prestolnici še vedno odpeljejo več kot 2.000 vozil. Nekaterim voznikom se nasmehne sreča in do avta pridejo, preden ga odpeljejo s pajkom, s čimer prihranijo vsaj 70 evrov (odvisno do občine). Nekateri imajo tudi takšno srečo, da njihovega avta zaradi specifičnih posebnosti pajek ne more odpeljati. Tudi to se lahko zgodi. Redko, a ta možnost obstaja.

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice je v lanskem letu s pajkom odpeljalo 2.302 avtomobila. Foto: Ana Kovač

Lani so odpeljali najmanj vozil

Število vozil, ki jih odpelje vozilo z žerjavom za odvažanje nepravilno parkiranih avtomobilov oziroma pajek, v zadnjih letih upada. V Ljubljani, kjer v povprečju na leto odpeljejo največ vozil, so pri mestnem redarstvu izdali 4.627 odločb za odvoz vozila s specializiranim vozilom. Od tega so pri JP LPT v letu 2018 odpeljali 2.302 avtomobila. Tudi v letu 2019 se takšen trend nadaljuje. Do konca letošnjega avgusta so odpeljali 1.230 avtomobilov.

Na parkirišče Avto sejma na Cesti dveh cesarjev, kamor pajki po nalogu mestnih redarjev ali policije odpeljejo nepravilno parkirana in zapuščena vozila v Ljubljani, so jih v prejšnjih letih pripeljali precej več.

Nekaterim srečnežem vozila pajek ne more odpeljati

Med tistimi, ki jim pajek ne bo mogel odpeljati avta, so predvsem lastniki starejših citroënov. Zaradi hidravličnega vzmetenja lahko DS oziroma žaba je eden tipičnih avtov, ki jih pajek ne more odpeljati, ker zadnji blatnik prekriva zadnje kolo. višino avta spustijo na "servisno", zato zadnji kolesi prekrije karoserija. S tem je onemogočen varni privez avtomobila med nalaganjem. Podobno se lahko zgodi tudi pri ekstremno spuščenih avtomobilih ali tistih z zračnim vzmetenjem, ki lahko rob pnevmatike povsem poravnajo s karoserijo.

Kot prikazuje zgornji posnetek, težava nastane pri težjih avtomobilih, ko je nosilnost dvižne hidravlike preprosto premajhna. V večini primerov to velja za avtomobile, ki se dimenzijsko že približajo vozniški kategoriji B, katerih največja dovoljena masa je omejena na 3.500 kilogramov.

Kako ravnajo v takem primeru?



Vsa vozila, ki jih ne morejo odpeljati s specializiranim vozilom oziroma pajkom, odpelje zunanji izvajalec s pomočjo avtovleke. Odvoz se tako zaračuna po ceniku zunanjega izvajalca in je odvisen od oddaljenosti parkiranega avtomobila in drugih dejavnikov.

Poleg sto evrov stroška odvoza mora lastnik avtomobila plačati še globo. Če avtomobila ne prevzame v 24 urah, mu dodatno zaračunajo še pet evrov za shrambo avtomobila. Foto: LPT

Če vozilo odstranite pred prihodom pajka, se plača samo globa

Čeprav kar precej, skoraj četrtina, odpeljanih vozil nikoli več ne zapelje s parkirišča Avto sejma, je odvoz vozila s pajkom za marsikoga precej stresen dogodek. Poleg globe mora lastnik vozila plačati še strošek odvoza vozila, ki se razlikuje od občine do občine. V večini primerov je ta strošek sto evrov (v Mariboru 67 evrov, v Kranju 90 evrov, Tržišču 120 evrov).

Če voznik do avtomobila pride, potem ko je bila globa že napisana in pajek že poklican, vendar ta še ni prišel, vozniku odvoza ni treba plačati. Bo pa voznik moral plačati odvoz pajka, če bo ta že pripeljal do nepravilno parkiranega avta ali začel nalaganje.

Avto je treba prevzeti v 24 urah

Vozilo je treba prevzeti čim prej, saj zaračunajo tudi dnevno hrambo nepravilno parkiranega vozila v višini petih evrov. Teh pet evrov vam k skupni vsoti prištejejo po pretečenih 24 urah od prihoda avtomobila na parkirišče.