Koliko zdravih voznikov parkira na mestih za invalide? #video

Mestni redarji so lani v Ljubljani kaznovali 718 voznikov osebnih avtomobilov, ki so neupravičeno parkirali na mestih za invalide. Še 716 voznikov po vsej Sloveniji so oglobili policisti.

Po viharju, ki je nastal zaradi kolumne astrologinje Eme Kurent, v kateri ta upravičuje parkiranje avtomobilov na mestnih za invalide, smo preverili število tovrstnih kršitev.

Z mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana (MOL) so nam sporočili, da so lani v Ljubljani zabeležili 718 prekrškov zaradi neupravičenega parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Samo v prvih štirih mesecih letošnjega leta so kaznovali 257 takšnih prekrškov. Z generalne policijske uprave pa razkrivajo, da so lani v vsej Sloveniji kaznovali 716 kršiteljev.

Ker podatkov o starosti kršiteljev, znamki in tipu avtomobilov statistično ne obdelujejo, nam tega ni uspelo izvedeti.

Globa za neupravičeno parkiranje znaša 80 evrov

Tako redarji kot policisti poudarjajo, da mora biti vozilo, parkirano na mestu za invalide, označeno z veljavno parkirno karto invalida. Za imetnika parkirne karte, ki tega ne označi, znaša globa 40 evrov, za tiste, ki pa parkirne karte nimajo in parkirajo na navedenih mestih, pa 80 evrov.

Če boste neupravičeno parkirali na mestu za invalide, vas čaka 80 evrov denarne kazni. Foto: STA

Na vprašanje, koliko primerov so obravnavali, kjer so lastniki neupravičeno uporabljali parkirno karto za invalide, nam izrecno niso odgovorili. Posebne evidence namreč ne vodijo. Mestno redarstvo ugotavlja, da so zlorabe dokaj pogoste, vendar težko dokazljive v samem prekrškovnem postopku. Je pa policija lani zaznala 13 kršitev neupravičene uporabe parkirne karte.

Na volitvah kandidirala na Listi novinarja Bojana Požarja Kurentova je s svojo kolumno in izjavami na Facebooku v zadnjih dneh sprožila številne odzive posameznikov, pa tudi društev za pomoč invalidom in gibalno oviranim. V kolumni je parkiranje na mestih za invalide upravičevala s pomanjkanjem ostalih parkirnih mest. V svojih včerajšnjih izjavah je sporočila, da se opravičila ne bo. Kurentova je sicer kandidirala na lanskih državnozborskih volitvah na Listi novinarja Bojana Požarja, a je uspela prepričati zgolj 155 volivcev.

Janković upa, da Kurentova parkirnega mesta za invalide ne bo nikoli potrebovala

Na ljubljanski občini priznavajo, da gre za pereč primer, na katerega so še posebno pozorni. "Ena izmed prioritet našega dela je prav izvajanje rednih nadzorov nad neupravičeno uporabo parkirnih mest za invalide. Ljudje se premalokrat zavedajo različnosti, potreb in omejitev ostalih ljudi, zato tudi prihaja do omenjenih kršitev. Veliko pozornosti namenjamo ozaveščanju ljudi, ki jih skozi različne preventivne akcije nagovarjamo k doslednemu upoštevanju prometnih predpisov in spoštovanja človeka," pojasnjujejo.

Ljubljanski župan Zoran Janković upa, da astrologinja Ema Kurent parkirnega mesta za invalide ne bo nikoli potrebovala. Foto: STA Župan Zoran Janković pa sporoča, da ne razume ljudi, ki tovrstnih oviranosti nimajo, pa vseeno parkirajo na mestih, rezerviranih za invalide. Upa, da Kurentova takega parkirnega mesta ne bo nikoli potrebovala.