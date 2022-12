Taka parkiranja zelo sporna, kaj storiti? Obeta se prva rešitev.

S težavami nepravilno parkiranih avtomobilov na mestih, namenjenih polnjenju električnih avtov, se dnevno ubadamo tudi v uredništvu. V zadnjem času so na polnilnih mestih vse večkrat parkirani neelektrični avti oziroma električni avti, ki pa se tam ne polnijo. Zgodilo sem nam je že, da več dni zapored nismo našli prostega polnilnega mesta, ker je bila večina zasedena z avtomobili z motorji na notranje izgorevanje.

Na obeh straneh vse več slabe volje

Nezadovoljstvo je sicer mogoče čutiti na obeh straneh. Tisti, ki ne more polniti avtomobila, je slabe volje zaradi nepravilno parkiranih avtomobilov. Po drugi strani je slabe volje tudi tisti, ki zaradi pomanjkanja parkirnih mest nepravilno parkira. Rešitve za zdaj ni na vidiku. Pri mestnem redarstvu so nam na vprašanje, ali pripravljajo kakšne rešitve za odpravo teh težav, odgovorili zelo kratko in jedrnato: "Nadzor mirujočega prometa je v pristojnosti tako mestnega redarstva kot tudi policije. Opažene tovrstne kršitve lahko meščani javijo dežurnemu redarju v center za operativno komunikacijo mestnega redarstva na telefonsko številko 01 306 16 20 oz. policiji na interventno številko 113. Na kraj bo poslana patrulja, ki bo izvedla ustrezne ukrepe."

Vsakdanji pogled lastnikov električnih avtomobilov. Pred levim polnilnim mestom je parkiran kombi, ki ovira dostop. Na desni strani je voznik mercedesa svojo limuzino parkiral pa na dobro označeno mesto, namenjeno polnjenju električnih avtomobilov. Foto: Gašper Pirman

Nastaja poslovna škoda

Veliko bolj so bili zgovorni pri Petrolu, ki ima največ polnilnih mest v Sloveniji. Težav se zavedajo in jih že dlje časa poskušajo rešiti na različne načine. "V Petrolu zaznavamo veliko primerov napačnega parkiranja na parkirnih mestih za električne avtomobile. To je velik problem, ki zavira razvoj e-mobilnosti. Petrol investira milijonske zneske v vzpostavitev polnilne infrastrukture na vseh segmentih (običajne polnilnice, hitre polnilnice, ultrahitre polnilnice, centri za polnjenje e-vozil …), z namenom, da bi uporabnikom ponujal najboljšo mogočo. Ker velik del investicij v polnilno infrastrukturo izvajamo skladno s pridobljenimi sredstvi z EU-razpisov, smo dodatno zavezani k zagotavljanju celovite ponudbe polnjenja na javnih mestih," so nam odgovorili

Javne polnilnice so ključni del polnilne infrastrukture, saj skrbijo za polnjenje vozil med krajšimi obiski v mestu. "Napačno parkirana vozila (klasična ali električna, ki se ne polnijo) nam po eni strani povzročajo poslovno škodo (zlasti to vpliva na finančni del, saj kljub svoji obljubi strankam ne moremo prodati električne energije), obenem pa uporabnikom električnih vozil onemogočajo polnjenje vozil."

Redarstvo bi moralo biti bolj dejavno

Čas parkiranja električnih vozil na polnilnih mestih je jasno določen. Parkiranje vozil med polnjenjem na urejenih in označenih Uporabniki aplikacije bodo lahko videli ali je polnilnica prosta ali ne. Foto: Gregor Pavšič parkirnih prostorih je mogoče največ do tri ure. V skladu z 12. členom Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana mora voznik vozila na električni pogon označiti čas prihoda na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro viden in v celoti čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. Prekršek se lahko kaznuje z 80 evri globe. Če nepravilno vozilo odpelje pajek, bo kazen višja še za 100 evrov.

Po drugi strani si pri Petrolu želijo bolj učinkovitega nadzora nad nepravilno parkiranimi vozili na polnilnih mestih. "S problematiko napačnega parkiranja na parkirnih mestih za električne avtomobile smo se že obrnili na mestna redarstva, ki so pristojna, da v vseh tovrstnih primerih ustrezno ukrepajo. Zaznavamo, zlasti to velja za Ljubljano, da mestna redarstva niso dovolj učinkovita pri urejanju te problematike. K reševanju problema moramo v prvi vrsti aktivno pristopiti vsi vozniki, car sharing operaterji z zagotavljanjem in z večjo skrbnostjo njihovih uporabnikov ter ne nazadnje tudi redarske službe, ki bodo še bolj striktno kaznovale vse kršitelje."

Vložki v polnilno infrastrukturo so velikanski

"Nepravilno pakiranje na parkirnih mestih za električna vozila je po našem mnenju zelo problematično, saj kot upravljavci polnilne infrastrukture, kljub visokim finančnim vložkom, ne moremo zagotoviti nemotene uporabe polnilnic," so sklenili pri Petrolu in poudarili, da aktivno iščejo rešitve. V uredništvu smo se že večkrat spraševali, kaj bi lahko naredili. Uporaba zapornic odpade, tudi potopni stebrički niso najbolj elegantna rešitev, saj oba primera zahtevata dodatno uporabo kartice ali aplikacije. Na Petrolovih bencinskih črpalkah, kjer so prav tako polnilnice, je to urejeno s stožci, a tudi to je zasilna rešitev, ki ne deluje vedno. Kot pravijo pri največjem slovenskem energetskem velikanu, so začeli izvajati pilotni projekt. Na 32 parkirnih mest so postavili senzorje, ki zaznajo parkirano vozilo. S tem uporabnikom z aplikacijo OneCharge omogočajo informacijo o tem, ali na določenem mestu lahko parkirajo in polnijo svoj avto.