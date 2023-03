Odkrili so novo vrsto pajka

Raziskovalci so novo vrsto osemnožnega pajka odkrili v osrednjem Queenslandu. Pajek se rad skriva v zemlji in na gozdnih območjih.

🕷️ NEW SPECIES 🕷️ Our scientists have described a rare giant species of trapdoor spider only found in Central QLD. Euoplos dignitas is likely endangered, having lost much of its habitat due to land clearing. Learn more 👉 https://t.co/P73BcPIAK5

Supported by @BHP #ProjectDIGQM pic.twitter.com/30k0VDUcbi — Queensland Museum (@qldmuseum) March 17, 2023

Samci pajkov Euoplos dignitas so živo rdeče barve in imajo dolge vretenaste noge ter skoraj sijoče telo. Samice te vrste so temnejše rdeče barve in imajo kompaktno obliko telesa, v naravi pa lahko živijo več kot 20 let, poroča The Guardian.

Za človeka niso nevarni

Poleg tega samice svoje življenje preživijo pod zemljo, medtem ko samci po petih do sedmih letih, v želji, da bi našli partnerja v drugem rovu, zapustijo brlog. Da ukrotijo svoj ulovljeni plen, pajki uporabijo strup, ki pa ni nevaren za ljudi. Aktivni so ponoči, takrat se tudi prehranjujejo.

"Ugriz je lahko fizično boleč zaradi njihove velikosti, vendar niso nevarni," je dejal Rix. Vrsto pajka so poimenovali Euoplos dignitas, pri čemer prva latinska beseda pomeni skupino pajkov, ki lovijo s pastmi, druga pa dostojanstvo ali veličino in poudarja velikost pajka ter namiguje na projekt DIG, ki ga v muzeju vodijo zadnja štiri leta, da bi razumeli več o biotski raznovrstnosti države.

"Zelo velik je za pajka," je povedal Michael Rix, glavni znanstvenik in kustos arahnologije v queenslandskem muzeju. "Telesna dolžina samic te vrste lahko doseže pet centimetrov," je dodal.

Nova vrsta je morda ogrožena

Odkritje nove vrste so objavili v Journal of Arachnology, vrsta pa igra pomembno vlogo v ekosistemu listnega odpada in pomaga nadzorovati populacije žuželk. Prava tako pa so raziskovalci ugotovili, da je vrsta verjetno ogrožena zaradi majhnega naravnega območja razširjenosti in količine gozda, ki je bil izkrčen v regiji.

Naslednji koraki raziskovalcev bodo zajemali ugotavljanje, kje v osrednjem Queenslandu obstajajo druge populacije pajka. "To je res pomemben proces pri razumevanju, katere vrste so še v divjini, in tudi pomemben korak pri njenem ohranjanju," je dejal.