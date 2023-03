Eden od mogočih vzrokov za pogin osmih glav živine na koroški kmetiji bi lahko bilo zaužitje ovojne folije silaže, je danes na novinarski konferenci pojasnil direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Branko Podpečan. Kot je dejal, so lastnici kmetije odredili odvzetje preostalih živali.

Uradni veterinar uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je med opravljanjem nadzora na kmetiji v naselju Podgora nad Kotljami naletel na osem poginulih glav goveda. Živali so bile v stanju razpadanja, od najstarejše pa so ostale samo kosti. Za preostalih 14, ki niso bile življenjsko ogrožene, je odredil, da se jim zagotovi pitna voda in suho ležišče, je povedal Branko Podpečan.

V hlevu so bile namreč higienske razmere razmere zelo slabe, živali pa so bile med drugim tudi brez pitne vode in suhega ležišča. V nadaljevanju je veterinar odredil odvoz najdenih kadavrov in t. i. raztelesbo živali zaradi ugotavljanja vzroka pogina, je pojasnil Podpečan.

Nepravilnosti ugotovila že kmetijska inšpekcija

Na koroški kmetiji je nadzor novembra opravila tudi kmetijska inšpekcija, je na današnji novinarski konferenci pojasnil direktor inšpekcije za kmetijstvo na inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Primož Marolt ter dodal, da je bilo takrat 19 od skupno 22 živali neoznačenih. Prav tako neoznačeni sta bili tudi dve novorojeni teleti.

Pristojna inšpektorica je po njegovih besedah takoj naslednji dan izdala ureditveno odločbo, ker pa lastnica ni storila, kar ji je bilo odrejeno, je uvedla prekrškovni postopek na podlagi zakona o živinoreji. Med ponovno opravljenim pregledom kmetije 10. marca je našla poginulo žival, o čemer je obvestila policijo ter pristojne organe uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Glede vzroka za pogin živali je Podpečan dejal, da pisnega izvida patologa še nimajo. "Prve informacije, ki jih je sporočil, so, da je v kapici našel ostanke plastike oziroma folije. Tako da je eden od mogočih vzrokov tudi ta, da so krave jedle ovojno folijo bal silaže, kar je povzročilo zamašitev kapice in prebiralnika in potem oviranje prehoda hrane skozi prebavila in pogin," je dejal Podpečan.

Lastnici kmetije trajna prepoved imetja goveda

Veterinar je v nadaljevanju odredil tudi odvzem preostalih živali na kmetiji, ki se izvaja ravno danes. Zaradi težke dostopnosti in razmočenosti terena nakladanje in odvzem teh živali potekata danes. Po pregledu se bo uradni veterinar odločil, kako bo ravnal s temi živalmi naprej. Dodatno je pojasnil, da morajo v vsakem primeru živali prodati. Kupci jih nato namestijo v svoje hleve, včasih pa jim morajo zaradi neoznačenosti in bolezni poiskati vmesno nastanitev. Druga možnost je tudi, da gre žival neposredno v zakol.

Lastnici kmetije je bila z odločbo izrečena trajna prepoved imetja goveda v prihodnje, stekel pa je tudi že postopek za odvzem certifikata ekološke pridelave, je še navedel Podpečan.

Glede preostalih postopkov se bo po njegovih besedah uradni veterinar odločil, ali bo to kaznoval v prekrškovnem postopku ali bo naznanil kaznivo dejanje tožilcu. To odločitev bo sprejel, ko bo zbral vse dokaze in se bo odločil o tem, "ali je šlo za hudo malomarnost ali celo za naklep, da se je to zgodilo".

Kazen do 1.200 evrov za vsako poginulo žival

Glede kazni v prekrškovnem postopku je pojasnil, da kazen, če niso zagotovljeni pogoji reje, za fizično osebo znaša od 200 do 400 evrov, za to, da je krmila snovi, ki lahko povzročijo poškodbe, trpljenje ali pa celo pogin, pa kazen znaša od 800 do 1.200 evrov za vsako žival.

Če bo stekel postopek ugotavljanja sumov kaznivega dejanja in bo sodišče ugotovilo, da gre za hudo mučenje živali, je kazen od enega do treh let zapora.

Podpečan se je odzval tudi na navedbe, ki jih je lastnica kmetije oz. zavezanka podala za Večer, in sicer da ni imela možnosti sodelovati v postopkih in da je klicala higienike za odvoz kadavrov. Podpečan je odgovoril, da se je zavezanka v postopkih izrekla o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so bile izrečene v postopku do zdaj.

Kar zadeva dosegljivost veterinarsko-higienske službe, je dejal, da se za to stanje ne more izgovarjati na to službo, ker je številka dosegljiva na spletni strani, tudi vsi veterinarji jo imajo. "In če bi poklicala veterinarja, da ji presodi, zakaj ji živali poginjajo, bi ga tudi dobila. Lahko trdim, da veterinarsko-higienska služba nikoli ni prišla tako pozno, da bi od živali ostale samo še kosti".