Pozor, zaradi nesreč zaprta štajerka proti Ljubljani

Štajerska avtocesta je zaprta na dveh odsekih zaradi naletov tovornih vozil. To sta odseka med Dramljami in počivališčem Zima proti Ljubljani in med Celjem center in Lopato proti Ljubljani.

Po za zdaj neuradnih podatkih se je zgodil nalet treh tovornjakov.

Obvoz za vozila do 7,5 tone je mogoč po cesti Slovenske Konjice–Celje–Žalec.