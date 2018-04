Pozor! Pred mejnimi prehodi nastajajo kilometrske kolone

Začetek prvomajskih praznikov bo očitno zaznamovala tudi gneča na nekaterih mejnih prehodih proti Hrvaški. Po poročanju Prometno-informacijskega centra so zastoji, dolgi približno en kilometer, nastali na koncu podravske avtoceste oziroma pred mejnim prehodom Gruškovje in na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po poročanju prometnoinformacijskega centra je na koncu podravske avtoceste pri Podlehniku nastal približno en kilometer dolg zastoj. Gneča se nadaljuje naprej po glavni cesti do mejnega prehoda Gruškovje.

O kilometrskem zastoju poročajo tudi z dolenjske avtoceste. Kolona vozil je nastala pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Vozniki na izstop iz države tako čakajo na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Starod.

Katere mejne prehode izbrati, da bi se izognili čakanju v koloni, preberite na Siol.net. Gneči na mejnih prehodih se v prihodnjih dneh lahko izognete tudi tako, da za prehod državne meje izberete manjše in manj obremenjene mejne prehode.

Omejitev tovornega prometa v veljavi v nedeljo, torek in sredo

Na prometnoinformacijskem centru voznike tovornih vozil še opozarjajo, da med prazniki velja omejitev tovornega prometa nad 7,5 tone. Omenjena omejitev bo v veljavo stopila v nedeljo, 29. aprila, v torek, 1. maja, in v sredo, 2. maja, in sicer med 8. in 21. uro.