Mejni prehodi s Hrvaško, na katerih se lahko izognete gneči

Najkrajša pot ni vedno najhitrejša

Najbolj obremenjeni cestni mejni prehodi med Slovenijo in Hrvaško so največkrat istrski prehodi Dragonja/Kaštel, Sečovlje/Plovanija in Sočerga/Požane, mejni prehod Jelšane/Rupa nad Opatijo ter predvsem tranzitna prehoda Obrežje/Bregana na avtocesti med Ljubljano in Zagrebom in Gruškovje/Macelj na poti med Mariborom in Zagrebom.

Če je na katerem od teh mejnih prehodov treba čakati več kot pol ure, velja premisliti tudi o alternativnih, manjših prehodih. Večinoma gre za nekoliko počasnejše ceste, a bi časovni prihranek na meji lahko hitro odtehtal nekaj več minut vožnje po regionalni cesti.

Mejni prehod Podgorje/Jelovice: alternativa za hrvaško Istro in zahodno obalo Kvarnerja (Opatija, Mošćenička Draga …). Toda pozor: med 1. junijem in 31. avgustom je ta mejni prehod zaprt med polnočjo in šesto uro zjutraj, v drugih letnih časih pa tudi med 22. in 24. uro!



Kontaktni podatki mejnega prehoda Podgorje.

Mejni prehod Babno Polje/Prezid: alternativa za severnojadranske otoke, lepa, a časovno precej daljša pot skozi osvežujoči Gorski kotar.

Kontaktni podatki mejnega prehoda Babno polje.

Mejni prehod Petrina/Brod na Kupi je marsikdaj najboljša izbira za pot do severnojadranskih otokov. Po prehodu meje in vzponu do Delnic je do hrvaške avtoceste proti Reki ali Zagrebu in Splitu le še nekaj ovinkov.

Kontaktni podatki mejnega prehoda Petrina.

Mejni prehod Vinica/Pribanjci: ko se po nič kaj hitri slovenski cesti le prebijete do Vinice, je hrvaška avtocesta proti severnemu, srednjemu in južnemu Jadranu le še pet kilometrov stran. Bosiljevo je kraj, kjer se avtocesta od Zagreba odcepi bodisi proti Splitu in naprej do južne Dalmacije bodisi proti Reki in Istri.

Kontaktni podatki mejnega prehoda Vinica.

Mejni prehod Slovenska vas/Bregana naselje je najboljša izbira, ko so na le streljaj oddaljenem mejnem prehodu Obrežje/Bregana zastoji (velikokrat tudi, če niso). Pa še bonus: ko mejo prečkate v Slovenski vasi, kjer tovorni promet načeloma ni dovoljen, se boste obenem izognili tudi morebitnemu zastoju in nedvomnemu strošku tamkajšnje hrvaške čelne cestninske postaje. Od letošnjega 1. aprila znaša tamkajšnja cestnina za avtomobile sedem kun (okrog 95 evrskih centov), v visoki sezoni pa še eno kuno (slabih 15 evrskih centov) več.

To so cene za sprotna plačila, imetniki predplačniških tablic ENC pa imajo poleg hitrejšega prehoda cestninskih postaj tudi 21,74-odstotni popust, kar žal ne velja na istrski avtocesti, v predoru Učka ter na avtocesti med Zagrebom in mejnim prehodom Macelj/Gruškovje. Teh odsekov ne upravljata hrvaška avtocestna upravljavca HAC (Hrvatske autoceste) in ARZ (Autocesta Rijeka-Zagreb), temveč tuja koncesionarja.

Kontaktni podatki mejnega prehoda Slovenska vas.

Za mejni prehod Rigonce/Harmica, ki je prav tako lahko izhod v sili, če so na Obrežju zastoji, je slovensko avtocesto iz Ljubljane in Novega mesta proti Hrvaški treba zapustiti že v Čatežu, od Harmice pa je najbližji uvoz na hrvaško avtocesto (šele) v Zaprešiću. Mejni prehod Slovenska vas/Bregana naselje je praviloma boljša izbira.

Kontaktni podatki mejnega prehoda Rigonce.

Mejni prehod Zgornji Leskovec/Cvetlin: če je zastoj na Gruškovju, ki prenaša ogromno tranzita s phyrnske avtoceste, si privoščite obvoz čez haloške gričke, ki so gotovo privlačnejši od čakanja v vrsti, pa še pri slikovitem in zgodovinskem gradu Trakošćan na hrvaški strani se lahko ustavite.

Kontaktni podatki mejnega prehoda Zgornji Leskovec.

