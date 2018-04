Pazite, v sredo radarji na 600 lokacijah

Prehitra vožnja je še vedno najpogostejši vzrok prometnih nesreč. V Evropski uniji je kar tretjina prometnih nesreč povezana s hitrostjo, ki vpliva na verjetnost trka, moč trčenja in težo posledic.

Policija ta teden začenja akcijo Hitrost, podprta pa bo z medijsko kampanjo Javne agencije republike Slovenije za varnost prometa. Ta je k sodelovanju v kampanji z naslovom Hitrost ubija! kot ambasadorje povabila znane igralce, ki bodo poleg tega, da so zaigrali v medijskih oglasih, vse leto prisotni tudi na preventivnih akcijah.

Lani zaradi hitrosti 46 žrtev

"Vsi se zavzemamo, da se prometna varnost izboljša, trendi so pozitivni, a če želimo ta trend ohraniti, moramo najpomembnejši korak narediti ravno na področju umirjanja hitrosti," je dejal Robert Vehovec s prometne policije. Foto: STA Kot je dejal Robert Vehovec s prometne policije, se dejstvo, da je neprilagojena hitrost glavni vzrok težjih prometnih nesreč, vleče že vrsto let. Samo lani je v takšnih nesrečah umrlo 46 ljudi, kar predstavlja 44 odstotkov vseh umrlih na cestah.

Policija podpira vse preventivne aktivnosti in v njih sodeluje v skladu z možnostmi, deluje pa tudi na represivni ravni, je povedal Vehovec: "Danes začenjamo akcijo in termin ni izbran naključno. V tem pomladnem času se razmere na cestah izboljšujejo, zato vozimo malo hitreje, imamo lažen občutek, da smo na cestah varnejši, hkrati pa se na cestah pojavlja veliko drugih udeležencev v prometu, pešci, kolesarji, kar bi moral biti še dodatni razlog, da vozimo počasneje."

Maraton merjenja hitrosti v sredo

V tem tednu se akcija Hitrost začenja po celotni Evropi. Kot pravi Vehovec, se vse policije ukvarjajo z enakimi težavami. V prvem tednu akcije napovedujejo poostreno nadziranje hitrosti, višek aktivnosti pa napovedujejo v sredo, ko bodo ponovno izvedli maraton nadzora. Vozniki lahko v sredo med 6. in 18. uro pričakujejo policijo na več kot 600 lokacijah, kjer bodo merili hitrost. Lokacije bodo, kot že zadnjih nekaj let, objavili na svoji spletni strani.

"Ne gre nam za nabiranje ukrepov"

"Vozniki bodo lahko preverili, kje stojimo, videli pa bodo tudi, da smo izbrali lokacije, ki so kritične ali jih predlagajo ljudje. S tem bomo dokazali, da nam ne gre za nabiranje ukrepov, temveč za to, da ljudi napeljemo na to, da bodo vozili počasneje in na daljši rok spremenili svoje navade."

Po izkušnjah policije ljudje še nekaj časa po takšnih akcijah vozijo bolj počasi in to ima pozitiven vpliv na prometno varnost. Robert Vehovec (skrajno desno) je voznike pozval, naj vozijo umirjeno in neagresivno in naj spoštujejo predpise. Foto: Metka Prezelj

Sekcijsko merjenje: skupaj s policijo naleteli na zid

Kot je povedal Igor Velov, direktor Agencije za varnost prometa, se poleg nadzora znotraj nacionalne akcije in kampanje odvija vrsta aktivnosti, sodelujejo tudi z občinami in na razpisu delijo merilnike hitrosti za umirjanje hitrosti, imajo razpise za nevladne organizacije in za lokalne svete za preventivo in vzgojo, skrbijo za različne infrastrukturne ukrepe, dogodke na terenu, ravnokar se končuje akcija za motoriste, povezana s hitrostjo. Kot pravi, je akcij veliko, a posebej se je želel dotakniti sekcijskega merjenja.

Sekcijsko merjenje in tovrstni nadzor na splošno je v praksi pokazal, da je zelo učinkovit, je povedal Velov. "Na Trojanah za razliko od preteklih let nismo imeli ne smrtne žrtve ne nekih hudih prometnih nesreč. Zaradi tega sem žalosten in zaskrbljen, da se ti projekti ne širijo in ne nadaljujejo v Sloveniji," je izrazil Velov. Kot pravi, so pred časom s policijo pripravili predloge in naleteli na zid.

Igor Velov, direktor Agencije za varnost prometa, vztraja pri razvoju sistema sekcijskega merjenja.

"Danes smo tako na ministrstvo za notranje zadeve kot na ministrstvo za pravosodje poslali dopis in ju pozvali, da se usedemo skupaj in najdemo tako pravno kot kadrovsko rešitev, da nadaljujemo sekcijsko merjenje," je bil odločen Velov.

Prepričan je, da je sekcijsko merjenje zelo pomembno in ključno, ne samo za avtocesto, temveč za spreminjanje navad ljudi. Kot pravi, če bodo na avtocesti ljudje vozili po omejitvah, se bo to preneslo tudi na druge ceste.

S kampanjo do spremembe obnašanja voznikov

Hitrost in alkohol sejeta smrt po naših cestah, v zadnjem obdobju pa se tema dejavnikoma tveganja pridružuje še mobilni telefon. Vse troje so združili v eno celovito podobo in z medijsko kampanjo bodo aktivnosti potekale vse leto, saj, kot pravi Velov, so ti trije dejavniki najhujši in tu morajo narediti največ.

"Oglasi, kot je ta, so le del kampanje, kjer želimo z nagovarjanjem spremeniti obnašanje voznikov. Logika je zelo preprosta – na začetku izpostavljamo povprečno razmišljanje, kako je vse zelo preprosto in ni nevarno, to stopnjujemo z naštevanjem posledic in na koncu ponudimo rešitev, ki je predvsem zelo preprosta, ni tragična in ni boleča," je predstavitev enega od oglasov pospremil Velov.

Bo najširše zastavljena akcija tudi najučinkovitejša?

Vse tri dejavnike so združili in aktivnosti z enako podobo, enakimi igralci, enakim pristopom, ne nazadnje tudi enakimi slogani in grafično podobo bodo potekale vse leto. Verjamem, da si jih bodo ljudje bolj zapomnili, kar je gotovo bolje, kot da 14 dni govorimo o eni akciji in nato 14 dni o drugi, ko to sporočilo zagotovo zbledi.

To je vsekakor najširše zastavljena akcija tako po vsebini, ker pokriva tri največje dejavnike tveganja, kot po obsegu oglaševanja, dogodkov in aktivnosti, pa tudi časovno, saj bo potekala vse leto.

Foto: Metka Prezelj

Rado Mulej, Franci Kek in Jože Robežnik (sicer še Ranko Babić in Marko Miladinovič) so trije od petih ambasadorjev, ki nastopajo v oglasih. Veseli so, da so del kampanje, saj se zavedajo posledic tveganj. Foto: Metka Prezelj