Osupljivo: kdaj se vaš avto skrije pogledu tovornjakarja?

Kdaj vas voznik tovornjaka ne vidi

Če se tovornjakarju vlačilcu s klasičnim osebnim avtomobilom približate na več kot 4,4 metra, se boste znašli v mrtvem kotu njegovega voznika in ta vas zato ne bo mogel več videti.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Video - Kdaj se avto skrije za prikolico tovornjaka?

Na slovenskih avtocestah in regionalnih cestah je veliko tovornih vozil. Klasični tovornjak vlačilec ima prikolico, dolgo 13,6 metra, in taka precej zmanjšuje vidno polje voznika tovornjaka. Zato se v neposredni nevarnosti znajde vsakdo, ki se s svojim osebnim avtomobilom tovornjaku preveč približa.

Tolikšna je bila razdalja med tovornjakom in avtomobilom, ko voznik tega v stranskih vzvratnih ogledalih ni več videl. Foto: Gregor Pavšič Avto, ki je prikolici bližje od dobrih štirih metrov, je tovornjakarju neviden

Naredili smo preprost preizkus. Z avtomobilom dolžine 4,2 metra smo se pripeljali za prikolico tovornjaka in iz njegove kabine opazovali, kdaj se bo naš avto skril vidnemu polju voznika. Na točki, kjer ga z vozniškega sedeža tovornjaka ni bilo mogoče več videti, je bil od prikolice tovornjaka oddaljen še 4,4 metra.

Taka razdalja je veljala ob mirujočem stanju. Če bi voznikovo vidno polje preverjali med vožnjo, ko so oči usmerjene naprej na cesto in je tovornjakar utrujen in morda tudi manj zbran, je lahko ta nujna varnostna razdalja še večja.

Premajhna varnostna razdalja za tovornjakom je lahko nevarna na avtocesti, kjer nekaterih vozniki tudi namensko vozijo v zavetrju tovornjaka in s tem zmanjšujejo lastno porabo goriva. Prav tako se je nevarno ustaviti preblizu tovornjaka na regionalni cesti, saj tak voznik vozila za prikolico ne more videti.

Kako blizu tovornjakov vozite sami? Foto: Gregor Pavšič