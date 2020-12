Po včerajšnjem burnem dnevu na slovenskih avtocestah, hitrih cestah in regionalnih cestah, ki so bile posledice predvsem močnejšega sneženja, prometnih nesreč in zdrsov tovornjakov, zaradi katerih so morali za več ur zapreti tako gorenjsko kot primorsko avtocesto, se je močno sneženje nadaljevalo tudi v noči na četrtek.

Zgodaj zjutraj marsikje po državi še vedno sneži, sneženje pa se bo predvidoma nadaljevalo še do zgodnjih dopoldanskih ur.

Za zdaj večjih nevšečnosti na cestah, ki so v osrednjem delu države vsaj delno očiščene ni.

“Aktivirali smo vse razpoložljive zmogljivosti in pluženje in posipanje smo izvajali neprekinjeno,” pravijo z Darsa, kjer so bili tako pripravljeni tudi na morebitno poledico.

Promet ponekod na avtocestah ovirajo kolone tovornih vozil, ki so jih pristojni iz prometa izločili že včeraj. Na pot se gre tudi danes zjutraj tako odpraviti nekoliko prej kot sicer, saj bodo potovalni časi daljši.

Ko se bo otoplilo in bo začel sneg prehajati v dež, obstaja velika nevarnost žledu in poledice. Opozorilo velja predvsem za jugozahodni in severovzhodni del Slovenije.

Prometne nesreče:



- Na gorenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Vodicami in Brnikom proti Karavankam.

- Na vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtem.

- Na podravski avtocesti je oviran promet med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Mariboru.



Zimske, snežne razmere:



-Prelaz Vršič je zaprt, na cesti čez prelaz Ljubelj so obvezne verige na avstrijski strani.

-Mejna prehoda Starod in Jelšane sta zaprta za tovorni promet proti Hrvaški.

⚠️❄ Sneženje se bo ponovno okrepilo in bo po podatkih vremenoslovcev trajalo do jutra! Ponekod se sicer obeta otoplitev, sneg bo prehajal v dež, zato obstaja velika nevarnost nastajanja žledu in poledice (predvsem JZ in SV del Slovenije).@meteoSI in https://t.co/g0mC3lCznn pic.twitter.com/gto5PC6BmY — Promet.si (@promet_si) December 2, 2020

Jutranje razmere na cestah:

