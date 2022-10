Nesreča na štajerki: kilometrski zastoji proti Ljubljani #foto

[NESREČA] Na štajerki je med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug promet proti LJ možen po odstavnem pasu. Proti MB poteka po voznem in odstavnem pasu. Proti LJ je nastal daljši zastoj. Naši vzdrževalci so se že lotili sanacije, prosimo za strpnost. pic.twitter.com/9JDt7bAZ7l