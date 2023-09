Na tem delu Šmartinske ceste popolna zapora do konca oktobra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Popolna zapora je predvidena do 31. oktobra, rok dokončanja vseh del pa je 29. december.

Popolna zapora je predvidena do 31. oktobra, rok dokončanja vseh del pa je 29. december. Foto: Klemen Korenjak

Del Šmartinske ceste v ljubljanskih Sneberjah bo za promet popolnoma zaprt do konca oktobra, dva meseca dlje od prvotnih napovedi. Obvoz za vozila je urejen prek avtoceste in hitre ceste med avtocestnima priključkoma Sneberje in Nove Jarše, pri čemer vinjeta ni potrebna.