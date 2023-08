Pripetljaj, zaradi katerega si bo družina za vedno zapomnila vožnjo po Hrvaški

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtomobil je vozil 51-letni oče, poleg pozabljenega sina pa sta v avtu bila še mati in starejši sin, ki sta spala. Oče je ustavil na postajališču, vendar ni vedel, da je za njim avtomobil zapustil tudi mlajši sin, zato je po povratku v avtomobil odpeljal brez njega.

Policija je prijavo o zapuščenem najstniku dobila v soboto ob 8.50 zjutraj. Hitro so se lotili iskanja staršev, s katerimi so stik navezali preko družabnih omrežij. Okoli 10.50 so se tako vrnili po pozabljenega sina.