Koliko otrok bo septembra vstopilo v šolo?

Otroci, še posebej najmlajši, so v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila opazijo kasneje in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.

Otroke kot pešce v prometu najpogosteje ogrožajo vozniki motornih vozil, ki so v približno 70 odstotkih povzročitelji prometnih nesreč. Trk avtomobila pri hitrosti 50 kilometrov na uro v odraslega pešca je enak padcu z višine 9,8 metra, posledice za otroke so hujše ali celo usodne že pri nižjih hitrostih.

Varnost otrok: primerjava Slovenije in EU

Evropski svet za varnost v prometu (ETSC) je septembra lani objavil poročilo Zmanjševanje števila smrtnih žrtev med otroki na evropskih cestah v obdobju 2011–2021. Poročilo je Slovenijo uvrstilo med najvarnejše na področju prometne varnosti otrok do 14. leta in izpostavilo, da je v Sloveniji leta 2011 umrlo šest otrok, leta 2021 trije, leta 2018 pa niti eden.

Graf prikazuje število smrtnih žrtev za obdobje 2013-2022. Foto: AVP

Letos je bilo v prvi polovici leta, do 30. 6., v prometnih nesrečah udeleženih 228 otrok, starih od nič do 14 let, enako kot v istem obdobju lanskega leta. V tem obdobju sta letos življenje izgubila dva otroka, in sicer pešec in potnik v vozilu, lani pa eden, in sicer kot kolesar. Precej nižje je število hudo poškodovanih, saj jih je bilo letos devet, lani pa kar 18. Lažje poškodovanih je bilo letos 186, lani pa 169.

Podatki o posledicah prometnih nesreč z udeležbo otrok do 14 let za šest let (2018–2023), pri čemer za leto 2023 velja obdobje 1. 1.–30. 6.: