Sneg povzroča hude težave v prometu #foto #video

Video: Planet TV

Na cestno-železniškem prehodu v Šmihelu v Novem mestu sta zaradi nekoliko spuščajočega se, spolzkega in zasneženega cestišča približno ob 13. uri trčili dve osebni vozili. V eno od teh je nekoliko pozneje trčil še prihajajoči vlak. Po prvih informacijah Policijske uprave (PU) Novo mesto v nesreči ni bilo poškodovanih.

Napovedi meteorologov so se uresničile. Že ponoči je sneženje zajelo Gorenjsko, okoli 7. ure je začelo snežiti v Ljubljani, kasneje pa se je razširilo tudi nad preostale dele Slovenije. Sneg se oprijema cestišč. Pristojni voznike pozivajo, naj vožnjo prilagodijo razmeram na cesti in se na pot naj ne odpravljajo brez ustrezne zimske opreme.

Kakšno je stanje v letalskem in železniškem prometu?

Do sedaj je bil odpovedan en let, in sicer prevoznika easyJet, na liniji Ljubljana - Stansted, so sporočili s Fraport Slovenija. Zimska služba je glede na napovedi vedno v pripravljenosti in je z aktivnostmi začela že v zgodnjih jutranjih urah, letališče ostaja odprto. V popoldanskih urah pričakujejo manjšo intenzivnost padavin. Potnikom, ki danes letijo z ljubljanskega letališča, pa svetujejo, naj se zaradi razmer na cestah na pot proti letališču odpravijo pravočasno.

Kot pa so pojasnili na Slovenskih železnicah, trenutno nimajo nobenih težav na železniški infrastrukturi.