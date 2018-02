Na Blejskem jezeru se je prevrnila pletna, v vodo padlo več ljudi #foto

Kot so sporočili s kranjske policijske uprave, se je pletna prevrnila okoli 9.15 pri Mlinu ob obrežju jezera. Nesreča se je zgodila pri izplutju plovila, ko je eden od tujih turistov pri obali padel v vodo.

Potniki poskušali pomagati ponesrečencu, pletna se je prevrnila

Padec turista v vodo je na plovilu povzročil precejšnjo zmedo. Po naših informacijah naj bi nekateri od potnikov ponesrečencu poskušali pomagati, pri tem pa se je pletna prevrnila in potonila do vodne gladine.

V vodo, ki je na tem kraju visoka približno 2,5 metra, je tako padlo še okoli deset turistov. Ponesrečencem, ki so bili v mrzli vodi kratek čas, so na kraju dogodka najprej pomagali očividci, nato pa so v izjemno kratkem času posredovale interventne službe.

Po podatkih policije nihče od ponesrečencev ni v smrtni nevarnosti. Foto: Laetitia Brandsma

Policija: Pletnar ni bil pod vplivom alkohola

Po naših informacijah so reševalci na kraju dogodka oživljali dva ponesrečenca, tri ljudi pa so odpeljali na nadaljnje zdravljenje. Nobeden od ponesrečencev ni v smrtni nevarnosti, v nesreči pa so bili po besedah policistov udeleženi državljani Južne Koreje in ena državljanka Nizozemske.

Kot so še sporočili s kranjske policijske uprave, pletnar ni bil pod vplivom alkohola, z dogodkom pa so policisti seznanili tudi pristojnega inšpektorja za plovbo po celinskih vodah. Ogled kraja dogodka je končan, medtem ko postopek še poteka, so dodali.

Izjemno hiter odziv reševalcev, policije in gasilcev



Reševalci so se na nesrečo odzvali izjemno hitro. Odzivni čas je po obvestilu pletnarjev znašal pičlih 32 sekund. Policisti so na kraj dogodka prišli v minuti in 12 sekundah, gasilci pa v minuti in 42 sekundah. Dežurni zdravnik iz blejskega zdravstvenega doma je na kraj dogodka prišel v dveh minutah in 17 sekundah. V manj kot petih minutah je sledil prihod dodatnih gasilskih in reševalnih vozil.

Blejski župan: Turisti niso upoštevali navodil pletnarja

Z vprašanjem, kako je mogoče, da so pletnarji ljudi peljali v snežnih razmerah, ki so precej neprimerne, če ne celo nevarne, smo se obrnili tudi na Občino Bled in župana Janeza Fajfarja.

"Za ta odgovor se morate obrniti na pletnarje, predvidevam pa, da ti, če ne peljejo turistov, kršijo pogodbe z agencijami," je nesrečo komentiral Fajfar.

"Kot sem bil obveščen, so vsi turisti ne glede na opozorila pletnarja skočili na isto stran plovila, kar je vplivalo na to, da se je pletna prevrnila na bok. Star bom 63 let, pa se ne spomnim, da bi se kdaj na Bledu prevrnila kakšna pletna," je dogodek še komentiral blejski župan.