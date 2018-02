Cestarji imajo ravno danes organizirane zimske igre

Obilno sneženje po državi je prekrižalo načrte številnim slovenskim cestnim delavcem, ki so se želeli prav danes pomeriti v športnih aktivnostih na Kopah. Namesto na smuči so se morali usesti za volan snežnih plugov.

Zaposleni v cestnih podjetjih po Sloveniji se vsako leto družijo na zimskih športnih igrah. Letos so jih pripravili že 46. zapored, na sporedu pa so prav danes na smučišču Kope. A zaradi obilnega sneženja jih je bila večina primorana tokrat izpustiti, saj so morali sesti za snežne pluge.

Kot nam je povedal predstavnik Darsa, danes igre potekajo v zelo okrnjeni sestavi. "Nihče od Darsovih delavcev v zimski službi danes ni odšel na Kope. Prvo je delo, nato pa šport," je dejal.

Udeleženci tega tradicionalnega tekmovanja prihajajo iz vseh cestnih podjetij v Sloveniji ter iz Družbe za državne ceste, slovenskih cestnih podjetij, Darsa in Direkcije za ceste. Med seboj se pomerijo v deskanju, veleslalomu in smučarskih tekih.

Poleg športnih aktivnosti, s katerimi krepijo ekipni duh, cestarji igre izkoristijo tudi za druženje in poglabljanje neformalnih stikov med vsemi, ki skrbijo za vzdrževanje in varstvo slovenskih cest.