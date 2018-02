Največ snega zapadlo v osrednji Sloveniji #video

Sneženje v osrednji Sloveniji, kjer je zapadlo največ snega, po napovedih meteorologov počasi slabi, tudi razmere v prometu se umirjajo. V soboto zjutraj in dopoldne bo na Primorskem pihala burja, ki bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. V noči na nedeljo se bo delno razjasnilo, veter bo oslabel, ponedeljek pa bo suh in hladen, še napovedujejo meteorologi.

V Ljubljani je do 15.30 zapadlo do približno 20 centimetrov snega, deset centimetrov debelejša snežna odeja pa je prekrila bližnjo Vrhniko. Kot kažejo podatki Arsa, je tudi na območju Logatca, Kočevja in Cerkniškega jezera zapadlo skoraj 30 centimetrov snega, v Velikih Laščah pa 44 centimetrov.

Sneženje bo do večera prehodno oslabelo in se nato proti jutru od juga spet okrepilo. Do večera lahko po napovedih meteorologov v zahodni polovici Slovenije pričakujemo od 20 do 50 centimetrov snega, največ v hribih severne Primorske, Notranjske in Kočevske.

V hribih in gorah bo pihal zmeren do močan severni do severovzhodni veter. V soboto zjutraj in dopoldne bo na Primorskem pihala burja, ki bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. V noči na nedeljo se bo delno razjasnilo, veter bo oslabel, ponedeljek pa bo suh in hladen, še napovedujejo meteorologi.

V spodnjem videu si poglejte, kako na Pokljuki praktično iz minute v minuto narašča višina snežne odeje.

Takole se vsakih 10 minut zviša snežna odeja na Pokljuki. pic.twitter.com/YirdNCkHiO — ARSO vreme (@meteoSI) February 2, 2018

V drugi polovici noči na soboto bo zapihala burja, ki bo na izpostavljenih mestih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. V nekoliko višjih legah Primorske in Notranjske lahko v kombinaciji s sneženjem nastanejo snežni zameti. Burja bo predvidoma oslabela v soboto popoldne. Nevarnost snežnih plazov je velika, še sporočajo z Arsa.

Pri oskrbi z električno energijo večjih težav sicer ni bilo, so pa morali gasilci in dežurni delavci komunalnih podjetij nekajkrat posredovati pri odstranjevanju dreves, ki jih je teža snega podrla čez ceste na območju občin Kranj, Dravograda, Sevnice, Prevalj, Trbovelj, Zagorja ob Savi, Slovenj Gradca in Radelj ob Dravi, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Temperature bodo okoli ledišča, le na Primorskem od 6 do 9 stopinj Celzija.

#Sneži praktično povsod, razen po nižinah Primorske in v Prekmurju. V drugem delu noči na soboto bo na Primorskem zapihala še močna burja. Sneženje bo povsod ponehalo v noči na nedeljo. — ARSO vreme (@meteoSI) February 2, 2018

Na Gorenjskem začelo snežiti že ponoči

Sneženje je že ponoči zajelo višje ležeče dele Gorenjske, zjutraj pa je začelo snežiti tudi v Ljubljani. "Hladna fronta se od severovzhoda pomika proti osrednjemu delu države. Najkasneje bo sneženje zajelo jugovzhod države. Okoli poldneva bo snežilo tudi v Beli krajini," napoveduje dežurni prognostik na Arsu Blaž Šter.

V Ratečah je ponoči že zapadlo okoli 30 centimetrov snega, v Bohinju 20 centimetrov. Najbolj intenzivno sneženje je pričakovati sredi dneva in popoldne na Notranjskem in Kočevskem, kjer lahko zapade do pol metra snega.

"Proti večeru bo sneženje na jugovzhodu države prehodno oslabelo, a se bo zjutraj znova okrepilo. Močna burja bo povzročala zamete na Notranjskem," napoveduje Šter.

Šter še poudarja, da je minilo že kar nekaj let od tedaj, ko so imele nižine v notranjosti več kot 20 centimetrov snega. "Nazadnje se je to zgodilo konec januarja 2014, pred žledolomom," je zapisal na Twitterju.

Napovedi tako kažejo, da bo začetek februarja precej bel. "Po nadpovprečno toplem januarju se v petek začne prava zima. Obdobje zimskega vremena bo trajalo vsaj prva dva tedna februarja," je Arso naznanil na svoji spletni strani.

Arso opozarja: Sneg bo moker in lahko povzroča težave

Arso in Prometno-informacijski center za državne ceste tako opozarjata, da je zaradi sneženja pričakovati težave na vsem cestnem omrežju in zelo podaljšane potovalne čase že ob petkovi jutranji, še bolj pa ob popoldanski prometni konici. Sneg bo namreč moker in zato previdnost nikakor ne bo odveč.

Zagotovo bodo pristojne službe izločale tovorna vozila iz prometa, zato še vedno velja priporočilo, da se predvsem v petek ne odpravimo na pot, če to ni res nujno potrebno, so svetovali v sporočilu za javnost.