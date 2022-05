Kilometrski zastoji proti Avstriji, gneča tudi, če se vračate z morja

"Promet je močno povečan na cestah in mejnih prehodih iz smeri Hrvaške proti Avstriji," so sporočili s prometnoinformacijskega centra za državne ceste. Okoli dve uri čakanja je tudi na prehodih na hrvaški strani proti mejnim prehodom Sečovlje, Dragonja, Sočerga in Jelšane, v smeri Slovenije.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je proti Avstriji trenutno zastoj dolg dva kilometra in pol. Za Kranjsko Goro je možni izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Na štajerski avtocesti med Pesnico in prehodom Šentilj proti Avstriji je kolona vozil dolga tri kilometre in pol. Zastoj je tudi na regionalni cesti Šentilj−mejni prehod Šentilj.

Ob 13.30 je bila kolona vozil dolga tri kilometre in pol, poroča prometnoinformacijski center. Foto: DARS

Zastoj v prometu je še na cesti Jelšane−Ilirska Bistrica, pred delovno zaporo pri Dolenjah pri Jelšanah.

Najdaljša zastoja na Dragonji in Sečovljah

O zastojih poročajo tudi proti mejnim prehodom Sečovlje, Dragonja, Sočerga in Jelšane v smeri Slovenije. Najdlje, več kot dve uri, se čaka v Sečovljah in na Dragonji.

Na prehodih Sočerga in Gruškovje je čakalna doba ena do dve uri, na Starodu, v Jelšanah, Slovenski vasi, na Obrežju in v Zavrču do eno uro.

Vremo je slabo, pazite na hitrost in varnostno razdaljo

Do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton.

Prometnoinformacijski center zastoje pričakuje tudi v naslednjih urah. Pri tem opozarja, da predvsem v vzhodni polovici Slovenije dežuje. Prav zato posebej poziva k vožnji s primerno hitrostjo in varnostno razdaljo. V primeru slabše vidljivosti svetuje prižig luči.

Stanje na cestah: