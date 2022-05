Foto: Shutterstock

Na cesti bo v prihajajočih mesecih vedno več kolesarjev

Ker spadajo med ranljivejše udeležence, jim morajo preostali vozniki nameniti posebno pozornost − predvsem upoštevati prednost, prilagoditi bočno razdaljo za varno prehitevanje kolesarjev ter zmanjšati in upoštevati omejitev hitrosti. Tudi kolesarji ne smejo ogrožati preostalih udeležencev, zlasti pešcev, prav tako pa morajo prilagoditi svoje ravnanje v prometu, upoštevati prometne predpise in se ne smejo voziti v nasprotni smeri, saj tako ogrožajo sebe in preostale udeležence.

Agencija za varnost prometa pripravlja številne aktivnosti na področju preventive, ki pozivajo k varni vožnji s kolesom in upoštevanju cestnoprometnih predpisov. "Letos smo podprli novo akcijo, ki je k varnosti pozivala na Zimski dan kolesarjenja. Spomladansko preventivno akcijo za večjo varnost kolesarjev smo podaljšali na kar tri tedne. Akcijo začnemo sredi maja, končamo pa jo 3. junija, na Svetovni dan kolesarjenja. Dodali smo novo nacionalno preventivno akcijo, ta bo potekala med 29. julijem in 4. avgustom," jih našteje Jože Hribar, direktor Agencije za varnost prometa, in doda, da pripravljajo tudi webinar o prometni varnosti za dostavljavce hrane in drugih produktov, ki so v času od začetka pandemije v strmem porastu v mestnih središčih.

Kolesarji so vsako leto udeleženi v približno 1.300 prometnih nesrečah

Ob dejstvu, da se kolesarjenje v Sloveniji močno povečuje, je spodbuden podatek, da v zadnjih letih po podatkih Agencije za varnost prometa, kljub vsemu beležimo nekoliko boljše stanje udeležb kolesarjev v prometnih nesrečah. Prav tako je bilo število umrlih kolesarjev v obdobju 2018–2020 najmanjše v zadnjih 25 letih. Povečuje pa se število hudih poškodb, med letoma 2016 in 2020, in sicer se je povečalo za kar 15 odstotkov.

V obdobju 2016–2020 so v povprečju kar dve tretjini smrtnih prometnih nesreč povzročili kolesarji sami. V 55 odstotkih je bil v prometni nesreči s smrtjo kolesarja udeležen tudi voznik osebnega vozila, v petini primerov je bil kolesar sam, v desetih odstotkih pa je bil v prometni nesreči s kolesarjem udeležen voznik tovornega vozila. Po podatkih Agencije za varnost prometa se je delež prometnih nesreč s smrtjo kolesarja v letu 2021 zmanjšal na tretjino.

Na kolesu so najbolj izpostavljeni starejši udeleženci v prometu, saj je med 55. in 64. letom in nad 65. let največ kolesarjev v prometni nesreči umrlo, nad 65 leti je tudi največ takih, ki so utrpeli hude telesne poškodbe.

Neprilagojena hitrost je največkrat vzrok nesreče

Neprilagojena hitrost in nepravilna smer vožnje sta tisti, ki izstopata med vzroki, kadar so povzročitelji kolesarji. Med vzroki nesreč so še neupoštevanje pravil o prednosti in, ponekod, tudi neustrezna varnostna razdalja ter nepravilno prehitevanje.

Med kolesarjenjem vedno bolj narašča tudi uporaba mobilnega telefona, ki povzroča veliko tveganje za povzročitev prometnih nesreč. Uporaba mobilnega telefona namreč odvrača pozornost od dogajanja na cesti in ima negativen vpliv na sposobnost vožnje s kolesom. Med kolesarjenjem uporaba mobilnega telefona ogroža varnost kolesarja in drugih udeležencev v prometu. Leta 2017 je bilo kršitev s področja uporabe telefona med kolesarji 7-odstotna, ta delež je v zadnjih dveh letih že 17-odstotni.

Prav tako vožnja pod vplivom alkohola zmanjšuje sposobnost nadzora nad kolesom in odzivanja na dogajanje na cesti. V letu 2021 so kolesarji pod vplivom alkohola povzročili 149 prometnih nesreč oz. devet prometnih nesreč več kot leto poprej, pri čemer je en kolesar umrl, 20 pa je bilo huje telesno poškodovanih.

Zaznati je napredek pri uporabi čelade

Pri padcih kolesarjev ali prometnih nesrečah z vozili so poškodbe glave zelo pogoste. Že pri manjših trkih so lahko poškodbe glave usodne oz. izredno težke in dolgotrajne. Pri kolesarjih, ki so umrli za posledicami prometnih nesreč v Sloveniji, je kar v 60 odstotkih vzrok smrti poškodba glave. Prav tako so poškodbe glave poglavitni razlog za sprejem v bolnišnico pri približno 40 odstotkih poškodovanih kolesarjih.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvaja akcijo Bistro glavo varuje čelada , s katero oblikujejo pozitiven odnos do uporabe kolesarskih čelad ter spodbujajo njihovo uporabo. Ker so poškodbe glave ene pogostejših poškodb v prometnih nesrečah, se priporoča uporaba kolesarske čelade za vse kolesarje, ne le do 18. leta, kot je to obveza po zakonu.

Primerjava deleža uporabe kolesarske čelade v obdobjih 2004–2013 in 2015–2021 sicer kaže na napredek. V prvem časovnem intervalu je delež uporabe čelade pri nesrečah s hudimi telesnimi poškodbami in smrtjo znašal le 20 odstotkov. V obdobju 2015–2021 pa je znašal 41 odstotkov. Seveda so te številke še vedno prenizke, a je vsaj zaznati povečano uporabo čelade, ko smo na kolesu.

Preventivne akcije in ozaveščanje , da zaščitna kolesarska čelada lahko ublaži posledice poškodbe glave od 40 do 70 odstotkov, vendarle dosegajo in vplivajo na vse več kolesarjev, zato je z njimi treba nadaljevati.

Ali ste vedeli?

Za samostojno vožnjo v prometu so otroci sposobni šele, ko so stari okrog 10 let in opravijo kolesarski izpit, ki je sestavljen iz treh delov: pridobivanja teoretičnih znanj, spretnostne vožnje s kolesom po poligonu in praktične vožnje v dejanskem prometu. Če otrok ne opravlja usposabljanja za vožnjo s kolesom, do dopolnjenega 14. leta starosti ne sme samostojno voziti kolesa v prometu.