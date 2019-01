Hrvaška podražila cestnine na istrskem ipsilonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koncesionar avtocest v hrvaški Istri, družba Bina-Istra, je s 1. januarjem zvišal cestnine na posameznih odsekih avtoceste, ki je bolj znana kot istrski ipsilon. Po pojasnilih Bine-Istra so se za to odločili zaradi uskladitve z letno inflacijo in zagotavljanja finančne stabilnosti v času investicijskega cikla.

Kot so poudarili v koncesionarju, gre za "manjše korekcije", cestnine na posameznih odsekih so se zvišale za kuno ali dve. Medtem za prvi razred vozil niso zvišali cen za predor Učka niti za večino krajših odsekov.

Vozniki morajo tako po novem za vožnjo od Umaga do Pulja odšteti 46 kun, kar je nekaj več kot šest evrov, med predorom Učka in Puljem pa 57 kun ali skoraj osem evrov. Od Umaga do predora Učka je cestnina 71 kun, kar je nekaj manj kot 10 evrov.

Podražitev je posledica začetka velikega investicijskega cikla

Direktor Bine-Istra Christian Santaleza je za hrvaške medije pojasnil, da je novoletna podražitev predvsem posledica začetka velikega investicijskega cikla. Zvišanje prihodkov od cestnin je predpogoj za vlaganja in dokončno izgradnjo avtoceste, ki vključuje drugo cev predora Učka in avtocesto do Matuljev pri Opatiji, je izjavo Santaleza v petek povzel puljski časnik Glas Istre.

Bina-Istra je lani s hrvaško vlado podpisala pogodbo o gradnji 28 kilometrov avtoceste med Pazinom in predorom Učka. Predvideno je da bo prvih približno šest kilometrov med odcepoma Rogovići in Ivoli odprtih za promet v dveh letih po začetku gradnje.

Celotna dela naj bi končali v treh letih. Med drugim bodo morali izgraditi 11 viaduktov, 14 podvozov in tri nadvoze. Projekt je ocenjen na nekaj več kot 1,2 milijarde kun (162 milijonov evrov).

Drugi del projekta novega dela istrske avtoceste pa predvideva izgradnjo avtocesto do Matuljev vključno z novo cevjo predora Učka.

Po letošnji manjši podražitvi je mogoče pričakovati tudi večjo

Podjetje Bina-Istra, v katerem je večinski lastnik francoska družba Bouygues, skrbi za 141 kilometrov avtocest in hitrih cest. Če ne bo dodatnih podaljšanj koncesije, bodo po letu 2032 brez nadomestil prepustili celotni istrski ipsilon v upravljanje hrvaški državi.

Bina-Istra je po poročanju lokalnega novičarskega portala istrain.hr v zadnjih petih letih sistematično podražila cestnine tudi do 20 odstotkov. Ocenjujejo, da je po letošnji "simbolični" podražitvi mogoče pričakovati tudi "pravo" podražitev.