Za prepir sta izbrala zelo neprimeren kraj na avtocesti

Zakonski par je za prepir izbral zelo neprimeren kraj in sicer enega izmed viaduktov na Gorenjski avtocesti.

Gorenjski prometni policisti so včeraj popoldan na viaduktu Peračica posredovali zaradi pešca na vozišču in prijave o možnosti samomora. Situacija ob prihodu policistov na kraj sicer ni bila tako alarmantna, saj se je moški sprl s partnerko in na avtocesti ravno na viaduktu izstopil iz vozila ter se pomaknil za ograjo.

Odnesla sta jo le z opozorilom

Z avtoceste so ga odpeljali policisti, poklicana pa je bila tudi njegova partnerka, ki naj bi ga potem prišla iskat. Oba sta bila opozorjena na neprimerno početje.

"Zato, če se že skregate – policisti vseeno vsem želimo čim manj prepirov – iz vozila ne izstopajte na avtocesti ampak uporabite počivališče ali pa se izključite iz avtoceste, ustavite in potem rešujte težave," opozarjajo policisti.

Hoja po avtocesti je prepovedana, predvidena globa za pešca ali voznika avtomobila pa znaša 150 evrov.