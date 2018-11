Dars pokazal posnetke, kaj počnejo vozniki na avtocestah #video

Dars opozarja na nevarnosti, ki so v zimskem času še pogostejše. Veliko nevarnost predstavljajo izsiljevanja, zdrsi in močna zaviranja tovornjakov.

Zdrsi, nesreče, obračanje na avtocesti in v predorih, vožnja v nasprotno smer in celo vzvratno, so le nekatere izmed najpogostejših vzrokov za nesreče na avtocestah.

"To so poklicni vozniki, se pravi profesionalci, ki to delajo poklicno vsak dan in tudi največkrat največ prometnih nesreč vidijo, kar pomeni da se zelo dobro zavedajo, kako zelo nevarno je tako početje, ampak kljub temu to počnejo," v za Planet TV razlagal Manuel Pungertnik iz AMZS. Največja povzročitelja sta nezbranost in utrujenost.

Nesreče so na avtocesti še pogostejše v zimskem času, ko se vozniki prebijajo skozi obilno sneženje in zato hitreje prihaja do naletov. Boštjan Smrdelj iz DARS-a opozarja, da se na avtocesti pogosto znajdejo tudi živali, pešci in kolesarji.