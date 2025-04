Tesla je v prvem četrtletju izdelala 362 tisoč in dobavila 336 tisoč avtomobilov. V prvem četrtletju lanskega leta so kupcem predali 386 tisoč avtomobilov. V primerjavi z lanskim prvim četrtletjem je prodaja nižja za 13 odstotkov, v primerjavi z zadnjim četrtletjem lanskega leta pa za 32 odstotkov.

Prihod novega modela Y še ni prinesel preobrata

Del padca prodaje Tesle v zadnjih mesecih je povezan s čakanjem na novi model Y, ki je njihov z naskokom najpomembnejši avtomobil.

Marca je ta avtomobil prišel na evropske trge in nekje se je to v prodaji že pokazalo. Na Norveškem so sicer marca prodali odstotek manj Teslinih avtomobilov kot marca lani, v primerjavi s prvima dvema letošnjima mesecema pa je bila rast prodaje očitnejša. Model Y je bil na Norveškem spet najbolje prodajani avtomobil.

Marca se je prodaja Tesle povečala tudi v Španiji (+34 %), na Portugalskem (+2,1 %) in v Italiji (+ 51 %), je poročal Reuters. Toda obenem je bil prodajni izkupiček tudi marca slab v Franciji (-36 %), prav tako na Švedskem (-64 %), Danskem (-65 %) in Nizozemskem (-61 %).

Foto: Gregor Pavšič

Najstabilnejša je prodaja na Kitajskem

Celovitejšo sliko bodo dali prihodnji meseci oziroma celotno drugo četrtletje, v katerem na trgu lahko pričakujemo tudi že cenejše različice modela Y.

Za Teslo je stabilnejša prodaja na Kitajskem, kjer precej strmo raste že štiri tedne zapored. V začetku februarja so tedensko prodali manj kot šest tisoč tesel, zadnji teden pa že okrog 17 tisoč.

BYD ostaja pred Teslo

Kitajski BYD, ki ima v ponudbi sicer več avtomobilov in predvsem veliko cenejše, je bil že drugo četrtletje najuspešnejši proizvajalec električnih avtomobilov. Samo v zadnjem četrtletju so jih prodali več kot 416 tisoč (lani v enakem obdobju 300 tisoč), kar je bilo 42 odstotkov celotne prodaje BYD v prvih treh mesecih letošnjega leta.