Zaslužna ni bila le Volkswagnova pošiljka: to je nov norveški rekord

Nadpovprečno visok delež elektrificiranih avtomobilov ni naključje. Je posledica visoke kupne moči Norvežanov in tudi denarja, ki ga država pridobiva s strani svojih naftnih virov in ta sredstva uspešno vlaga v uporabo obnovljivih virov energije. Nakup električnega avtomobila se opravi brez 25-odstotnega DDV, bistveno višje so obdavčitve klasičnih bencinskih in dizelskih avtomobilov in prav tako lastniki električnih avtomobilov uživajo ugodnosti pri prevozih s trajekti, parkiranjih v mestu in podobno. Neposrednih subvencij, kot jih na primer poznamo v Sloveniji, Norvežani nimajo.

Volkswagen je septembra na Norveško poslal skoraj dva tisoč vozil ID.3. Foto: Volkswagen

Še leta 2013 je bil delež električnih avtomobilov skoraj ničen, nato pa je začel strmo rasti. Že leta 2014 se je v enem mesecu med novimi avtomobili prebil prek meje 20 odstotkov, lani je prebil mejo 50 odstotkov in zdaj tudi že prek meje 60 odstotkov. Septembra je znašal delež povsem električnih avtomobilov 61,5 odstotka, skupno s priključnimi hibridi pa so dosegli delež 81,6 odstotka.

Na drugi strani je bil delež novih avtomobilov z dizelskim motorjem petodstoten in z bencinskim motorjem 6,1-odstoten. Le vsak deseti prodani novi avtomobil je imel septembra torej še klasični motor z notranjim izgorevanjem.

Septembrski porast posledica prihoda Volkswagnovega ID.3

Mesečne statistike v prid električnim vozilom so sicer tudi posledica prihoda na trg novih modelov, ki jih Norvežani že pred tem naročijo in tako v nekaj dneh pridobijo veliko novih registracij. Septembra je bil to primer z novim volkswagnom ID.3., ki so jih v enem mesecu na Norveškem registrirali 1.989 teh avtomobilov – skoraj 13 odstotkov vseh septembra registriranih novih avtomobilov. Zelo visoko sta se septembra uvrstila tudi Tesla z modelom 3 (1.116) in po masovnem vpoklicu nesrečni polestar 2 (937). Sledila sta še MG-jev model ZS EV (672) in audi e-tron (542).

Na letni ravni je najbolje prodajani avtomobil na Norveškem prav Audijev e-tron (7.690), sledijo pa volkswagen golf (4.869), hyundai kona (3.784), nissan leaf (3.393), tesla model 3 (3.197), mitsubishi outlander (2.890), mercedes EQ C (2.423), toyota RAV 4 (2.231), MG ZS EV (2.132) in renault zoe (2.021).

Audiju je letos uspelo na Norveškem prodati že 7.690 e-tronov quattro. Foto: Audi