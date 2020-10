Kam in zakaj so izginile Tesline polnilnice na Kozini?

Ob Petrolovem bencinskem servisu na Kozini je bilo že nekaj let šest Teslinih hitrih polnilnic, ki so bile še posebej v poletnih mesecih precej dobro zasedene. Na zemljevidu Tesle so ti tako imenovani "super chargerji" še vedno označeni, a v praksi je drugače. Nanje na Kozini spominjajo le še kabli in parkirna mesta, polnilnic pa tam ni več.

Po naših informacijah bo Petrol na ista mesta postavil svoje lastne polnilnice. Na Kozini imajo za zdaj le eno hitro polnilnico DC (enosmerni tok). Odgovore, koliko bo teh novih polnilnic in predvsem kakšno moč polnjenja bodo zagotavljale, s Petrola še pričakujemo.

Prav tako za zdaj uradno še ni znano, ali bo Tesla svoje polnilnice prenesla na drugo lokacijo. Najbližje jih imajo zdaj v italijanski Palmanovi oziroma v Ljubljani.

Petrol ima na Kozini trenutno, v okviru programa SODO, le eno hitro polnilnico. Tam se lahko prek enosmernega toka DC polni le en avtomobil. Foto: Gašper Pirman

Kozina je sicer iz vidika polnjenja električnih avtomobilov ena od najbolj pomembnih strateških lokacij v Sloveniji. Pomeni vmesno točko za pot proti slovenski obali, predvsem pa pomaga nadomestiti nadpovprečno izgubo energije ob vzponu prek Kraškega roba. Sprememba nadmorske višine znaša skoraj 500 metrov.

Glede na rast števila električnih avtomobilov v Sloveniji je zato le hitra ena polnilnica na tem mestu že zdaj premalo, potreba po resda kratkotrajnih – realno niso potrebna polnjenja, daljša od 20 minut – avtocestnih polnjenih pa se bo v prihodnje še povečevala.

Tesline polnilnice na Kozini so bile priljubljene med vozniki iz severnih evropskih držav, ki so prek Slovenije potovali proti Hrvaški. Foto: Gregor Pavšič

Površine za polnjenje električnih avtomobilov trenutno na Kozini. Foto: Gregor Pavšič

Priključki so po umiku Teslinih polnilnic še ostali. Foto: Gregor Pavšič

Petrol je sicer že lani spomladi postal uvoznik za Deltine polnilnice DC in prvo postavil na Tržaški ulici v Ljubljani. Te polnilnice omogočajo moč polnjenja do okrog 112 kilovatov, a vsaj na ljubljanski lokaciji to še ne velja in tudi tam največja moč polnjenja ne presega 50 kilovatov.

Pri Petrolu pojasnjujejo, da tam še čakajo na ureditev ustreznih vodov in da to ni v njihovi domeni.

Velikoserijska električna vozila, kot je škoda enyaq, omogočajo moč polnjenja DC do 100 kilovatov. Foto: Škoda

Ker na Kozini z ustreznimi električnimi vodi ne bi smelo biti težav, saj so tam Tesline polnilnice že ponujale moč polnjenja z vsaj okrog 120 kilovati, lahko upamo prav na tak tip polnilnic. Na trgu je vse več električnih avtomobilov, ki ponujajo moč polnjenja DC tudi do moči 100 kilovatov, kar kajpak močno izboljša razmerje med časom polnjenja in pridobljeno električno energijo.

Te polnilnice so kajpak združljive tudi s Teslinimi avtomobili. Novi modeli 3 imajo že prilagojen evropski standardni priključek CCS, vozniki starejših pa uporabljajo vmesni adapter.