Zakaj tako slabo? Slovenija spet boljša le od Bolgarije.

V Sloveniji so lani prodali 8.268 avtomobilov z alternativnim pogonom – to so lahko polno električni, priključni ali samopolnilni hibridi, prav tako tudi vozila s pogonom na avtoplin. To je predstavljalo dobrih 15 odstotkov celotne avtomobilske prodaje, kar nas uvršča na rep držav Evropske unije. Foto: Gregor Pavšič

Kot smo poročali že včeraj, je imela lani dobra tretjina novih prodanih avtomobilov v Evropski uniji že eno izmed oblik alternativnega pogona. Najpogostejši so samopolnilni hibridi, hitro se večajo tudi deleži polno električnih avtomobilov in priključnih hibridov. Drobtinice so namenjene še uporabi zemeljskega plina (stisnjen ali utekočinjen).

Stanje v Sloveniji leta 2021:

prodaja 2021 razlika 2021–2020 tržni delež 2021 bencin 32.391 0,3% 59,9 % dizel 13.329 –25,1 % 24,6 % samopolnilni hibridi 5.783 236,4 % 10,7 % električni 1.722 4,6 % 3,1 % drugo (LPG, CNG ...) 572 210,9 % 1,0 % priključni hibridi 191 389,7 % 0,3 %

vir: ACEA

Le še 8,3 odstotka novih avtomobilov na Norveškem je imelo lani klasični bencinski ali dizelski pogon. Foto: Gregor Pavšič Razlike med evropskimi državami z vidika, kako hitro uvajajo alternativne pogone in kakšen je njihov delež glede na prodajo vseh novih avtomobilov, so še naprej zelo velike. Skoraj 92 odstotkov novih avtomobilov na Norveškem je lani poganjala ena izmed oblik novih elektrificiranih pogonov. V petih državah je bil ta delež več kot 50-odstoten. To so bile poleg Norveške še Islandija, Finska, Švedska in Nizozemska.

Tik za njimi sta naši sosedi Italija in Madžarska. V obeh se odlično prodajajo priključni ali samopolnilni hibridi. Naša severna soseda Avstrija je skupno na petem mestu po deležu povsem električnih avtomobilov (skoraj 14 odstotkov).

Le v petih državah v Evropski uniji so imeli lani več kot 50-odstotni tržni delež, med njimi je tudi Slovenija. Povprečje za bencinske pogone v Evropski uniji je bilo lani 40 odstotkov. Foto: Bojan Puhek

Slovenija v vrhu po deležu prodaje bencinskih in dizelskih avtomobilov

Le še v petih evropskih državah imajo klasični bencinski motorji še več kot polovični tržni delež. V Bolgariji ta znaša več kot 83 odstotkov, nad polovico so še Ciper, kot tretja celo Slovenija, ob njej pa še Češka in Slovaška. Slovenci smo zelo visoko tudi po deležu avtomobilov z dizelskim motorjem, in sicer kar na četrtem mestu. Slovenija je bila lani ena redkih držav, kjer po uradni statistiki prodaja bencinskih avtomobilov celo ni upadla.

Slovenci kupimo zelo malo priključnih hibridov. Zaradi geografske majhnosti Slovenije so v primerjavi s polno električnimi vozili ob primerljivi ceni manj smiselni kot v bistveno večjih državah. Foto: Gašper Pirman

Sloveniji gre še naprej slabo pri deležu alternativnih pogonov. Tako kot predlani je v Evropi od nas slabša le še Bolgarija. Ti podatki morajo skrbeti tako trgovce kot tudi državo, ki bo morala izpolnjevati zaveze iz Pariškega sporazuma.

Le 15 odstotkov lani prodanih avtomobilov v Sloveniji je imelo enega izmed alternativnih pogonov. To je pomenilo šele 30. mesto na lestvici, ki jo lahko dobimo iz podatkov ACEA, oziroma okrog 32 odstotnih točk slabši izkupiček od Italijanov ali Madžarov.

Bolgari so prodali dva priključna hibrida več, pri električnih vozilih gre Sloveniji nekoliko bolje

Slovensko statistiko kvari predvsem prodaja priključnih hibridov. Na evropski ravni je lani rasla in se približala polno električnim vozilom. V Sloveniji pa smo lani prodali le 39 priključnih hibridov oziroma le 0,3 odstotka trga. Celo Bolgari so prodali dva priključna hibrida več.

Nekoliko bolje nam gre pri prodaji izključno električnih avtomobilov. Tu je Slovenija po tržnem deležu v tretjem evropskem razredu oziroma na 21. mestu. Lani je tržni delež znašal 3,1 odstotka. V Sloveniji so med vsemi alternativnimi pogoni najvišje samopolnilni hibridi. Toda na evropski ravni je ta delež vseeno daleč pod evropskim povprečjem. Ta znaša 20,5 odstotka, v Sloveniji pa so samopolnilni hibridi lani dosegli 10,7-odstotni delež. Na evropski ravni nas je to postavilo na 26. mesto.