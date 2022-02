Hibridi proti dizlom? Odločale so malenkosti.

Delež novih avtomobilov z dizelskim motorjem je v Evropski uniji padel pod 20 odstotkov. Foto: Reuters Analiza prodaje avtomobilov glede na tip pogona kaže zanimive podatke in tudi prodajne trende. Slabih 60 odstotkov novih avtomobilov je lani v Evropski uniji še vedno poganjal klasični motor z notranjim izgorevanjem, toda dobro tretjino tudi že ena izmed oblik alternativnega pogona.

Na tem področju so prodajno najuspešnejši samopolnilni hibridi, ki prinašajo predvsem učinkovito razmerje med ceno, izkoristkom električne energije in vsakodnevno uporabnostjo. Kot smo zapisali že v obrazložitvi glasovanja pri izboru Slovenski avto leta 2022, je tak hibrid danes najširše sprejeta alternativna oblika pogona.

Nov mejnik, odločalo je 48 vozil

Lani so v Evropi prodali 1,9 milijona samopolnih hibridov, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA. To je bilo kar 60,5 odstotka več kot predlani. Prvič do zdaj so samopolnilni hibridi prehiteli vozila z dizelskim motorjem. Razlika je bila izjemno majhna, in sicer le 48 vozil, toda kljub temu to pomeni še en mejnik pri preoblikovanju evropskega avtomobilskega trga. Vse od leta 2015 in afere dieselgate je prodaja dizelskih motorjev strmo padala.

prodaja 2021 razlika 2021–2020 tržni delež 2021 bencin 3.885.432 –17,8 % 40 % samopolnilni hibrid 1.901.239 +60,5 % 19,6 % dizel 1.901.191 –31,5 % 19,6 % električni 878.432 +63,1 % 9,1 % priključni hibrid 867.092 +70,7 % 8,9 %

Na vrhu še vedno bencinsko gnani avtomobili

Na vrhu ostajajo bencinsko gnani avtomobili, a jim je lani prodaja upadla za skoraj 18 odstotkov. Delež teh je lani znašal okroglih 40 odstotkov.

Prodaja električnih avtomobilov je lani v Evropski uniji narasla za 63 odstotkov. Skupno so prodali 878 tisoč električnih vozil, kar je predstavljalo 9,1 odstotka trga. Visoka je bila tudi rast prodaje priključnih hibridov. Ta je bila 70-odstotna. Prodali so 867 tisoč priključnih hibridov, kar je predstavljalo 8,9 odstotka trga.