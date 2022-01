Iz Ljubljane v Piran z najboljšimi ta hip? Rezultati so zelo nazorni.

Zimska avtocestna vožnja od Ljubljane do Pirana. Dolga 122 kilometrov za preizkus treh odličnih avtomobilov, ki trenutno predstavljajo vrh električne ponudbe. Eden iz ZDA, dva iz Koreje. Kdo je bil v neugodnih zimskih temperaturah in na avtocesti energijsko najbolj učinkovit?

Prav gotovo ti trije avtomobili predstavljajo vrh električne ponudbe. Korejska proizvajalca Hyundai in Kia sta z 800-voltnim sistemom naredila velik preskok in na področju električnih vozil trenutno za vsaj en razred prehitela tradicionalne proizvajalce iz Evrope. Tako ioniq 5 kot EV6 sta všečno oblikovana, zelo kakovostna v notranjosti in motijo res le kakšne podrobnosti. Pri hyundaiju na primer, da ni priključka USB-C in da Apple Car Play ne deluje brezžično. Pri štirikolesnem pogonu je sprednji prtljažnik še komaj uporaben, enako pri EV6. Tesla pa še posebej z modelom Y za svojo ceno ponuja zelo praktičen avtomobil, ki je poln odprtin in odlagališč, obenem pa je razred zase pri razmerju sistemske moči pogona in porabe.

T ehnični podatki testnih vozil in poraba na testu Ljubljana-Piran:

Tesla Y AWD Hyundai Ioniq 5 2WD Kia EV6 2WD masa: 2.056 kg 1.985 kg 1.995 kg moč: 324 kW (441 KM) 160 kW (218 KM) 168 kW (228 KM) poraba na 100 km 23,53 kWh 26,91 kWh 27,78 kWh

vir: DEMS

Pregled tehničnih specifikacij za primerljive štirikolesno gnane različice:

Tesla Y AWD Hyundai Ioniq 5 AWD Kia EV6 AWD dolžina: 4.751 mm 4.635 mm 4.680 mm medosje: 2.890 mm 3.000 mm 2.900 mm masa: 2.056 kg 2.095 kg 2.105 kg prtljažnik: 854 - 2.158 l 531 - 1.591 l 480 - 1.260 l prtljažnik spredaj: 117 l 24 l 20 l moč pogona: 324 kW (441 KM) 225 kW (306 KM) 239 kW (325 KM) naj. navor: 493 Nm 605 Nm 605 Nm 0-100 km/h: 5s 5,2 s 5,2 s naj. hitrost: 217 km/h 185 km/h 185 km/h baterija: 70 kWh 72,6 kWh 77,4 kWh polnjenje AC: do 11 kW do 10,6 kW do 11 kW polnjenje DC: do 210 kW do 221 kW do 233 kW vleka: do 1.600 kg do 1.600 kg do 1.600 kg nosilnost strehe: do 75 kg do 80 kg do 80 kg

Avtocesta pozimi je za električne avtomobile najmanj prijazno okolje. Foto: DEMS

Tesla je najbolj zmogljiva in najbolj prostorna, ioniq 5 oblikovno najbolj “kul”

Vse tri avtomobile smo že vsakega posebej preizkusili, več v spodnjih povezavah. Tokrat smo vse tri avtomobile v sklopu Društva E-Mobilnost Slovenija (DEMS) zapeljali na primerjalni test porabe in Ljubljane do Pirana.

Trije avtomobili sicer niso bili povsem primerljivi, saj sta imeli obe korejski vozili pogon le na en par koles, Teslin model Y pa je imel dvojni elektromotor in s tem tudi štirikolesni pogon. Medtem ko sta oba korejska avtomobila všečno oblikovana in v notranjosti mnogo manj minimalistična od tesle, sta oba tudi nekoliko krajša in imata daljšo medosno razdaljo. Skupni prtljažni prostor je pri obema precej manjši, je pa pri tesli zadaj razdeljen v osnovni prtljažnik in globoko dvojno dno. Mase so pri vseh treh dokaj primerljive.

Na polnilnicah Ionity se v zimskih temperaturah niso izkazali. Teslo bi lahko rešil sistem predgretja baterije, ki ga ima edina med temi tremi avtomobili. Foto: Gregor Pavšič

Po 105 kilometrih do Kopra je imela kljub večji masi, dodatnim 220 “konjem” in štirikolesnemu pogonu najmanjšo porabo tesla model Y. Razlika med prvo teslo in tretjim ioniqom 5 je znašala približno pet kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov. Po polnjenju na Ionityju (DC) in nato še v Piranu na klasični polnilnici AC so imeli vsi trije avtomobili spet polne baterije. Spodnja tabela prikazuje celotno in povprečno porabo na tej poti, ki je bila večinoma avtocestna in opravljena pri nizkih zimskih temperaturah.

Če bi upoštevali to porabo - ob bolj prijetnih temperaturah bo lahko za okrog 20 odstotkov nižja - bi na zimski avtocestni vožnji domet 300 kilometrov dosegla le tesla model Y. Njena prednost je predgretje baterije, s katerim je tudi morebitno dopolnilno polnjenje lahko mnogo krajše.