Zakaj nova dacia jezi francoske sindikate?

Proti Renaultovi odločitvi so ostro nastopili pri enem največjih francoskih sindikatov CFDT, kjer protestirajo proti taktiki glede proizvodnje nove električne dacie spring. Ker ta izhaja s platforme za Kitajsko namenjenega renaulta kwida, jo bodo izdelovali prek skupnega podjetja z Donfengom. Električni springi bodo nastajali v kitajski provinci Hubei, nato pa jih bodo naslednje leto prevažali v Evropo.

“Smo odločno proti proizvodnji springa na Kitajskem. To ni v skladu z vladno podporo za ohranjanje služb v avtomobilskem sektorju,” so zapisali pri CFTD. Francoska država je Renaultu namenila posojilo v višini pet milijard evrov, a pogoj za dostop do tega denarja so sklenjeni dogovori s sindikati in tudi ohranitev ključnih proizvodnih obratov v Franciji.

Transport iz Kitajske v v Evropo ruši pozitiven ogljični odtis

Sindikat FO, v katerega so združeni tudi Renaultovi zaposleni, je prav tako pozval vodstvo družbe, naj Francijo ohrani kot središče lastnega razvojnega centra elektromobilnosti. Zaradi transporta iz Kitajske v Evropo se bo po njihovem mnenju močno poslabšal tudi celoten ogljični odtis električnih avtomobilov znamke Dacia.

Za razliko od springa bo Renault serijski avtomobil na osnovi koncepta megane eVision izdeloval v tovarni Douai na severu Francije.