Nova dacia, nov pogon: so Madžari prehitro objavili ceno?

To je naslovnica madžarskega uvoznika Dacie, kjer že poročajo o ceni električnega springa za prvih 100 naročnikov. Foto: Dacia

Madžarski uvoznik Dacie je objavil ceno za prve primerke električnega springa, ki bi lahklo prihodnje leto postal eden najcenejših električnih avtomobilov na trgu. Za ostale trgovce, tudi slovenske, so cene še neznane. So jih Madžari objavili prehitro ali pa le vnaprej pripravili lastno prodajno akcijo? Skupaj s subvencijo in popusti bi se lahko cena električne dacie očitno lahko približala ravni 10 tisoč evrov.