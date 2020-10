Elektrika za ljudstvo? Dacia spet postavlja meje poceni avta. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dacia je pompozno razkrila svoj prvi električni model. Spring je majhen mestni križanec, ki bo zapeljal na ceste na jeseni leta 2021 in bo takrat postal tudi najcenejši električni avto v Evropi. Pohvali se z 225-kilometrskim dosegom, baterijo z zmogljivostjo 26,8 kilovatnih ur in dolžino 3,7 metra.

Pri Dacii so svoj prvi električni avto napovedali že marca s konceptom spring, tokrat pa je serijski model na Renaultovem dogodku razkril Denis Le Vot, član izvršnega odbora skupine Renault. Pravijo, da bo spring postal najcenejši električni avto v Evropi, a cene še niso želeli razkriti.

S Kitajske v Evropo

Že ob predstavitvi koncepta je bilo jasno, da so pri Dacii za osnovo vzeli model renault K-ZE, ki ga prodajajo na Kitajskem. Ker gre le Baterija se bo na hitri polnilnici do 80 odsotkov napolnila v manj kot uri. Foto: Dacia za vizualno spremenjen model spring v dolžino meri 3,7, je 1,7 širok in 1,5 metra visok. Z 2.423 milimetrov dolgo medosno razdaljo se dimenzijsko postavi ob rob twingu.

Ključni podatek je zmogljivost baterije, ki ima 26,8 kilovatnih ur in elektromotor z 33 kilovati ter 125 njutonmetri navora. Po merilnem ciklu WLTP ima 225 kilometrov dosega oziroma kar 295 kilometrov v primeru mestne vožnje. V primeru vklopljenega eco programa se domet podaljša za deset odstotkov, a se moč motorja zniža na 23 kilovatov.

Baterija je ob hitrem polnjenju polna v manj kot uri

Večina kupcev bo seveda prvo električno dacio polnila doma, kjer se bo baterija napolnila v štirinajstih urah. Na domači namenski polnilnici oziroma javni polnilnici bo polna v nekaj manj kot petih urah, ob polnjenju z močjo 30 kilovatov pa bo baterija napolnjena do 80 odsotkov v manj kot uri.

Ker gre za mestni avto je spring uradno homologiran samo za štiri potnike. Kot pravijo Romuni ima prtljažni prostor 300 litrov, v notranjosti pa je še dodatnih 23,1 litrov odlagalnih površin. Armaturna plošča je praktično identična modelu K-ZE, na volanskem obroču je le Daciin logotip.

Spring bo na ceste zapeljal spomladi leta 2021, a le za flotne kupce. Privatni kupci bodo lahko prve primerke zapeljali jeseni istega leta.

Foto: Dacia

Foto: Dacia