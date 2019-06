Zahteve EU: to so avti, ki se lahko poslovijo

V Evropi smo že vrsto let naklonjeni manjšim avtomobilov, ki so primerni za mestno uporabo in hkrati prinašajo manjše stroške lastništva. V zadnjih letih so jim kupci obrnili hrbet in kupovali večje avtomobile, zdaj pa bi ta segment lahko najbolj prizadele ravno nove zahteve Evropske unije glede izpustov CO2 in varnostnih sistemov. Zaradi novih pravil se dviga strošek razvoja, obstoj majhnih avtomobilov pa visi na nitki.

Prihodnost mestnih avtomobilov je negotova. Zahteve Evropske unije bodo povečevale stroške proizvodnje, a kupci zanje nočejo plačati višje cene. Foto: Jure Gregorčič

Zaradi dodatnih varnostnih zahtev Evropske unije in omejitev izpustov CO2 čakajo težki časi tudi prodajnega asa Volkswagna. Foto: Gašper Pirman Glavni prednosti poceni nakup in cenejše vzdrževanje

V zadnjih letih se je vse več proizvajalcev v Evropi odločilo oditi iz segmenta manjših mestnih avtomobilov. Med prvimi je svojo namero naznanil Opel in napovedal, da bodo nehali proizvajati malčke adam in karl. Na trhlih tleh sta tudi Peugeotov 108 in Citroenov C1, pojavljati pa so se začele tudi govorice, da bo Ford nehal prodajati najmanjši model ka+ v Evropi.

Za veliko potezo so se odločili tudi pri Daimlerju, pri katerem bodo leta 2022 preselili proizvodnjo znamke Smart na Kitajsko in začeli prodajati povsem električne mestne avtomobile skupaj s kitajskim partnerjem Geely. S tem se pojavljajo tudi vprašanja, ali bo Renault nadaljeval razvoj twinga, podobno pa razmišljajo tudi v skupini Volkswagen. Mestni up!, citigo in mii naj bi svojo pot nadaljevali le še kot povsem električni mestni avtomobili.

"Nova pravila glede emisij CO2 bodo od proizvajalcev zahtevala, da v avtomobile vgradijo za nekaj tisoč evrov vredno tehnologijo. Veliki avtomobili imajo zaradi višje cene manevrski prostor, da pokrijejo ta strošek. Majhni avtomobili tega prostora preprosto nimajo. Ta segment bi lahko kmalu zapustili številni proizvajalci," je zapisal Max Warburton, analitik pri posredniški hiši Snaford C. Bernstein.

Je ogrožen tudi obstoj pola in njegovih tekmecev?

Težave bi lahko imeli tudi polo, A1, fabia, ibiza in drugi mestni avtomobili, je še razkril Warburton. "BMW bo moral premisliti in zmanjšati izdatke za znamko Mini. Nismo prepričani, da so sploh kdaj imeli dobiček."

Prihodnje leto bodo začela veljati nova pravila glede emisij CO2. Proizvajalci morajo emisije znižati na 95 gramov na prevoženi kilometer. Težava je to, da današnji mestni malčki brez dodatka elektrifikacije ne zmorejo proizvesti manj kot 95 gramov CO2.

Evropska unija že usklajuje nadaljnje korake po letu 2021, ko bodo morali proizvajalci izpuste CO2 do leta 2025 znižati še za 15 odstotkov, nato pa dodatnih 37,5 odstotkov do leta 2030. To pomeni, da bodo morali biti flotni izpusti manjši kot 66 gramov na prevožen kilometer po novem merilnem ciklu WLTP.

Škoda je ravnokar predstavila električno različico mestnega modela citigo. Po poti čehinje bodo hodili tudi preostali mestni malčki. Foto: Škoda

Proizvajalci nimajo veliko manevrskega prostora, da bi višali cene majhnih avtomobilov. Večina jih bo zato nehala prodajati ali pa bo opustila proizvodnjo. Foto: Gašper Pirman Dva tisoč evrov dodatnih stroškov

Če bodo majhni avtomobili obdržali motorje na notranje izgorevanje, bo njihova pot še bolj otežena. Nova pravila o izpustih NOx, ki bodo začela veljati septembra 2020, bodo prinesla dodatne stroške. Kot je ocenil Steve Armstrong, predsednik evropskega dela Forda, bo nadgradnja motorjev na standard Euro 6D TEMP stala okoli 2.000 evrov na avtomobil ne glede na vgrajeni motor. Strošek proizvodnje pa bo še višji od leta 2021, ko bo začel veljati nov zakon, ki proizvajalcem nalaga obvezno vgradnjo določenih varnostnih sistemov.

Prihod elektrificiranih pogonov (blagi hibrid, hibrid, priključni hibrid) je ena možnost, toda ta za veliko večino znamk ni ekonomsko upravičena. 48-voltni hibridni sistem podraži proizvodnjo avtomobila za od 600 do 1.000 evrov, hibridni pogon za 2.000 evrov in priključni hibrid za 5.000 evrov.

Pogled na povprečno ceno mestnih avtomobilov razkriva, da manevrskega prostora ni. Kupci so v povprečju za majhen mestni avto v Nemčiji, Španiji, Franciji in Italiji plačali 14.152 evrov oziroma 17.459 za avtomobil velikosti pola. Pri teh številkah pri posredniški hiši ocenjujejo, da proizvajalci zaslužijo le nekaj sto evrov na prodan avtomobil.

Manjši ko je avto, težje je upravičiti cenovni prirastek

"Manjši ko je avto, težje je upravičiti povečanje cene, ker je cena tehnologije enaka za majhen ali večji avtomobil," je dejal Alain Favey, vodja globalne prodaje in marketinga pri Škodi. "Ljudje niso pripravljeni plačati tega."

Trenutno je elektrifikacija v svetu majhnih avtov redka. Zelo majhen delež avtomobilov je opremljen s takšno tehnologijo, izstopa toyota yaris. Hibridni malček v zrak izpusti 84 gramov CO2 na prevoženi kilometer.

Kaj bodo nova pravila spremenila pri Fiatu in Renaultu, je težko napovedovati. Oba proizvajalca sta močno odvisna od prodaje manjših avtomobilov. V letu 2018 so kar 60 odstotkov njihove prodaje prevzeli manjši avtomobili, prihodnost pa lahko skrbi zlasti Fiat. Modela 500 in panda sta najbolje prodajana modela v segmentu v Evropi, zato so Italijani še toliko bolj odvisni od njune prodaje.

Toyota yaris je trenutno eden redkih mestnih avtomobilov, ki ponuja hibridni pogon. Kako se bodo na vse večje zahteve Evropske unije odzvali proizvajalci, še ni znano. Foto: Gašper Pirman

Edina izbira je električna prihodnost

Zaradi slabih rezultatov na merilnih ciklih so že ukinili dvovaljni motor, a naj bi z izboljšavami vztrajali v tem segmentu. V Ženevi so predstavili novo futuristično generacijo električne pande, nova arhitektura pa naj bi prinesla tudi električno različico modela 500. Podobno naj bi čakalo Citroenov model C1, Škoda pa je pred nekaj dnevi že uradno pokazala električno različico modela citigo.

Priljubljenost modela zoe je dala proizvajalcem nekaj smernic in samozavesti. Peugeot je zato že pripravil električno različico 208, podobno so storili pri Oplu, Honda končuje razvoj manjšega električnega avta, pri elektrifikaciji mestnih avtov pa se jim bodo pridružili še pri Dacii, Nissanu in Mazdi. Že zdaj pa je jasno, da bodo takšni avtomobili dražji od bratov z motorjem na notranje izgorevanje. Svet mestnih avtomobilov bo po letu 2020 vsekakor zelo drugačen.