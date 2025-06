Šele enajst let stara avtomobilska družba Xpeng je že vstopila na posamezne evropske trge, prek madžarskega AutoWallisa letos prihaja tudi v Slovenijo. Njihov v Evropi že prisoten model je električni športni terenec G6, ki je neposreden tekmec tesle model Y.

Kitajci so zdaj ta avtomobil že resneje nadgradili. Navzven je dobil nekoliko ostrejši videz in osvetljeno črto LED (širina 1.942 milimetrov) na sprednjem delu vozila, nekaj manjših popravkov pa ima tudi v notranjosti.

Napoved novih standardov hitrega polnjenja

Najpomembnejša nadgradnja pa se dotika zmogljivosti hitrega polnjenja prek enosmernega toka (DC). Xpeng G6 uporablja robustnejše baterije tipa LFP, ki ne potrebujejo nekaterih redkih materialov, kot je kobalt, in ki so tudi bolj odporne na degradacijo kapacitete ob večkratnih polnilnih ciklih. Xpeng sicer ni razkril natančne kapacitete baterije, moč polnjenja pa bo teoretično lahko znašala do 451 kilovatov (do zdaj do 280 kilovatov). Za večji model G9 bo moč polnjenja celo do 525 kilovatov.

Ta moč je za današnje avtomobile seveda odlična in dejansko praktično še ni polnilnic, ki bi lahko za P6 zagotovile tako moč. Ionity je nedavno pri Munchnu že testiral polnilnico z močjo do šeststo kilovatov.

Pri Xpengu obljubljajo hitrost polnjenja od deset do 80 odstotkov v 12 minutah.

Pri naših testnih avtomobilih smo do zdaj le enkrat presegli moč polnjenja tristo kilovatov, in sicer s porsche taycanom. Najhitrejše polnjenje od 20 do 80 odstotkov je trajalo 16 minut (hyundai ioniq 6).

Foto: Xpeng Xpeng ima 800-voltno električno platformo. Foto: Xpeng