Vzrok je bizaren: Italija je Fiatu zasegla 134 avtomobilov

Italijanske oblasti so Fiatu začasno zasegle 134 avtomobilov, ki so jih izdelali v Maroku. Kriva je bila nalepljena zastava Italije.

Nadaljuje se obračun med italijansko vlado in lastniki Fiata, to je koncernom Stellantis. Potem ko so povzročili skoraj neverjetno zamenjavo novega modela Alfe Romeo iz milana v junior – zaradi proizvodnje na Poljskem Italija ne dovoli imena, ki bi dajal vtis italijanskega produkta – se je zapletlo še v pristanišču v Livornu.

Iz pristanišča šele po odstranitvi nalepk italijanske zastave

Tja so pripluli Fiatovi avtomobilčki topolino. Te izdelujeo v Maroku, na njih pa je bila majhna nalepka italijanske zastave. Ker naj bi ta podobno kot pri Alfi Romeo dajala vtis, da je to avtomobil italijanske izdelave, so pred sprostitvijo vozil zahtevali odstranitev nalepk. Pri Fiatu so želji ugodili in 132 malih topolinov, to so sestrski modeli citroena ami, so lahko nadaljevali svojo pot.

Pri Fiatu so vendarle poudarili, da je topolino avtomobil italijanskega porekla. Zasnovali so ga pri Centro Stile FIAT, ki je del družbe Stellantis Europe. Da ga bodo proizvajali v Maroku, so sporočili že ob uradnem razkritju modela.