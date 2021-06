Vsi govorijo o elektriki, a novi polo GTI vztraja z močnim bencinarjem #foto

Če začnemo pri zunanjosti. Polo GTI se v grobem ne razlikuje od svojih manj močnih bratov, oblikovne rešitve pa so večinoma podobne kot pri večjem golfu. Tako ima spredaj (serijsko matrični) in zadaj nameščene žaromete LED, osvetljena je tudi dolga svetlobna linija med sprednjima žarometoma. Tri črke GTI prinašajo še nekoliko drugačno obliko odbijačev, napis polo na zadnjih vratih zamenjuje napis GTI, na zadku pa sta še dva zaključka izpušne cevi. Unikatna so tudi dvobarvna 17-palčna platišča in rdeče obarvane zavorne čeljusti.

Osrednja točka ostaja dvolitrski bencinar

Ralf Brandstätter je med drugim potrdil, da bo pola GTI poganjal obstoječi dvolitrski bencinski štirivaljnik s 152 kilovati in 320 njutonmetri navora. Še vedno bo na voljo le s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom, o dolgo pričakovanem ročnem menjalniku pa ni povedal niti besede.

Vrača se rdeče obarvana notranjost

Polo GTI v notranjosti sloni na običajno založenem polu. Osnovni zaslon ima diagonalo 20,3 centimetra, serijsko je opremljen s podporo sistemoma Apple CarPlay in Android Auto, najočitnejša razlika pa je v rdeči kontrastni barvi, ki jo lahko vidimo na armaturi, sedežih in vratnih panelih.

Napis polo na sredini prtljažnih vrat zamenjuje kultna oznaka GTI. Foto: Volkswagen

Rdeča barva poskrbi, da se v notranjosti polo GTI loči od preostalih običajnih izvedenk. Foto: Volkswagen