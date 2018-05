Vse za avtomobil: preverjeni ponudniki zbrani na enem mestu

Slovenci smo že od nekdaj znani kot veliki ljubitelji jeklenih konjičkov. Mobilnost jemljemo zelo osebno, saj ima kar 87 odstotkov vseh Slovencev v svojem gospodinjstvu vsaj en avtomobil.

Število avtomobilov v naši državi se je od osamosvojitve več kot podvojilo. Če je bilo nekoč povpraševanje po njih večje od ponudbe, je danes ravno nasprotno. Avtomobil je od osamosvojitve postal statusni simbol Slovencev.

Raziskave recimo kažejo, da ljubezen do vožnje z avtomobilom močneje od Slovencev v Evropi izkazujeta le še dva naroda. Slovenci smo tako v vrhu uporabe avtomobilov v EU, saj jih pogosteje uporabljajo le še Ciprčani in Irci.

V avte radi investiramo

Po podatkih SURS pa je Slovenija v evropskem vrhu tudi po deležu izdatkov gospodinjstev za osebno mobilnost. O avtomobilih obenem radi razpravljamo, o njih radi beremo, radi se v njih vozimo in mnogi se z njimi radi tudi pokažejo. V avtomobile pa vložimo tudi veliko naših izdatkov.

Imeti avto je udobje, za marsikoga je avto življenjskega pomena, z obojim pa so povezani tudi stroški. Bodisi za najem ali nakup novih oziroma rabljenih vozil, vanje pa investiramo tudi na druge, raznolike načine. Pogostokrat smo v to pač primorani, ne nazadnje avtomobili niso večni.

V teh primerih je dobro poznati nekoga, ki obvlada avtoličarska ali avtokleparska dela. Če so to zaupanja vredni lokalni ponudniki, še toliko bolje. Dejstvo je, da se lahko že majhna praska na laku karoserije vozila pretvori v večjo poškodbo. Poškodbo lahko v začetni fazi in manjšem obsegu popravimo sami, pozneje bo strošek večji, delo pa bo moral opraviti za to usposobljen serviser.

Ne boste več izgubljali časa z iskanjem

Kot vodilni digitalni medij v državi (TSmedia) bomo v sodelovanju s spletno platformo Omisli.si poskrbeli, da bodo dileme in odločitve, na koga se obrniti v tovrstnih primerih, lažje in udobnejše. Na kakšen način?

S povezavo iskalcev in ponudnikov storitev. Vsem iskalcem storitev želimo omogočiti preprost dostop do različnih ponudb s prijetno uporabniško izkušnjo, obenem pa ponudnikom storitev dostavljati nove stranke ter omogočati konstantno rast poslovanja in uveljavitev na trgu.

Ne izgubljajte časa z iskanjem, pridobite ponudbe lokalnih ponudnikov, zaupanja vrednih mojstrov. Preprosto izberite tistega, ki najbolj ustreza vašemu povpraševanju, in že naslednji dan lahko svojo željo uresničite. Odvisno od vaših namenov in narave storitve.

Potrebujete tudi druge storitve?

Pridobite več informacij

Povejte nam več podrobnosti o svojih potrebah. Poskusite jih opisati čim natančneje in si zagotovite dobre ponudbe tistih, ki najbolj ustrezajo vašim pričakovanjem.

