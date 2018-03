Priložnost za rast vašega posla

Ste že slišali za slovensko platformo , ki povezuje iskalce in ponudnike storitev? Spletna stran Omisli.si iskalcem različnih storitev omogoča preprost dostop do raznolikih ponudb s prijetno uporabniško izkušnjo, obenem pa ponudnikom, manjšim podjetjem, zagotavlja stalen dotok preverjenih strank.

Ključen namen in cilj? Pametno povezati lokalne ponudnike storitev, ki so zaupanja vredni, s preverjenimi iskalci znotraj platforme Omisli.si.

Spletna platforma ponudnikom storitev stalno dostavlja nove, preverjene stranke ter omogoča konstantno rast poslovanja in uveljavitev na trgu. Za Omisli.si stoji izkušena ekipa, ki je do danes posredovala že več kot 25 tisoč strank več kot 5.000 podjetjem. Preko Omisli.si so iskalci in ponudniki sklenili za več kot 817.140 evrov poslov.

Manj dela s ponudbami in več sklenjenega posla

"Omisli.si se od konkurenčnih primerjalnih portalov loči predvsem po konverziji, ki jo dosegajo ponudniki storitev. Ta je velikokrat višja od njihovih lastnih spletnih strani. Zagotavljamo manj dela s ponudbami in več sklenjenega posla. Tukaj ne gre le za posredovanje strank ponudnikom in obratno. Resnično si prizadevamo, da se posel sklene. Poleg preverjanja strank in ponudnikov temu cilju najlepše služijo že vključena napredna prodajna orodja, kot je CRM in vnaprej pripravljene predloge ponudb," je za Siol.net povedal Mitja Pritržnik, CEO in eden izmed ustanoviteljev Omisli.si.

Ko prispe novo povpraševanje, ki ustreza vašim kriterijem, boste o tem obveščeni prek e-maila.

Sami se odločite, katera povpraševanja se vam zdijo zanimiva, in se na ta odzovite s poslano ponudbo.

Vaša ponudba ostane zasebna (med vami in stranko).

Storitev povezuje iskalce in ponudnike storitev, tako da združuje preprostost iskanja, strokovnost, hitrost in dobro ponudbo. S pomočjo tehnologije Omisli raste že 2.382 podjetnikov.

Povezava z vodilnim digitalnim založnikom v državi

V sodelovanju z vodilnim digitalnim založnikom v Sloveniji, TSmedia, želijo povezanost med ponudniki in iskalci storitev še okrepiti. "Odslej bodo lahko ponudniki Omisli.si računali tudi na medijsko podporo TSmedia, ki doseže preko 90 odstotkov slovenskih internetnih uporabnikov. To je pomembno strateško partnerstvo, ki je na mestu za vse strani," je začetek sodelovanja komentiral Mitja Pritržnik.

Tehnologija hitrega pridobivanja strank

TSmedia ponudnikom storitev ponuja paket, kjer bomo predstavitvene kartice vašega podjetja objavili v najbolj obiskanih slovenskih imenikih (bizi.si, iTIS, najdi.si), jih opremili s tehnologijo hitrega pridobivanja preverjenih strank, hkrati pa izkoristili maksimalen doseg vseh razpoložljivih medijev (npr. Siol.net).

Obrazec Omisli.si za pridobivanje novih strank bo v vsakem primeru umeščen na kartico vašega podjetja. Od vas pa je odvisno, ali boste stranke prejemali vi ali vaša konkurenca.

Paket TSmedia: povpraševalni obrazec na bizi.si, iTIS, najdi.si,

poslovni profil Omisli.si,

uporabniški dostop do povpraševanj na Omisli.si,

višji položaj v imeniku na Omisli.si in naslovnici,

certifikat Preverjeni ponudnik,

dostop do telefonskih številk strank,

neomejena komunikacija,

napredna CRM-orodja za hitro delo s strankami,

hitri odgovori strankam: manj dela, več posla,

sistem za zbiranje ocen in priporočil,

Prek Omisli.si so iskalci in ponudniki sklenili za več kot 817.140 evrov poslov, poslanih pa je bilo že 8.717 povpraševanj.

Ekskluzivne prednosti za kupce paketa TSmedia

Poleg pridobivanja novih strank (pametni povpraševalni obrazec Omisli.si na straneh TSmedia) brezplačno prejmete tudi polnopravno brezprovizijsko PREMIUM članstvo na Omisli.si, kar vam prinaša številne prednosti.

Dotok vseh strank z Omisli.si

Poleg strank, ki vas bodo našle prek imenikov TSmedia (bizi.si, iTIS.si, najdi.si), prejmete tudi takojšen in neomejen dostop do vseh novih in še aktualnih strank, ki iščejo ponudnika neposredno prek Omisli.si (okoli 26 novih strank na dan).

Neomejena komunikacija

V vaš e-poštni nabiralnik vam redno dostavljamo nova povpraševanja preverjenih potencialnih strank. S potencialno stranko lahko nato neomejeno komunicirate prek platforme, vse dokler ne sklenete posla oz. dokler stranka vaše ponudbe ne zavrne.

Na portalu Omisli.si vas izpostavimo in vam damo prednost

Prek Omisli.si/imenik vas stranke lažje najdejo, vi pa imate manj dela s ponudbami. Stranke namreč vnaprej informiramo glede cen, ponudbe in izvajalcev, povpraševanje pa posredujemo le ponudnikom, ki jih stranka izbere v imeniku.

Hitri odgovori strankam - manj dela, več posla

Pošiljanje ponudbo je lahko zamudno, zato smo pripravili rešitev. Shranite si različne predloge tipskih sporočil za ponudbe, vprašanja ali druga follow-up sporočila ter jih skupaj s priponkami hitro in preprosto vključite v sporočila strankam.

Napredna CRM-orodja

Uspešni ponudniki storitev uporabljajo PROFI-orodja. Tudi za delo s strankami. Zato smo naročnikom paketa TSmedia olajšali delo s potencialnimi in obstoječimi strankami. Brezplačno vam bomo vključili čisto prava CRM-orodja za napredno analitiko (prejete stranke, poslane ponudbe, realizirani posli ...) ter orodja za hitro delo s strankami (CRM).

Preverimo stranke, izločimo "firbce"

Da bi zagotovili največjo mogočo raven resnosti strank, se trudimo povpraševanja oz. stranke posebej preveriti, za to pa poskrbijo ljudje in tehnologija Omisli.si. Tako izločimo t. i. "firbce", ki bi vam le tratili čas, oziroma stranke ovrednotimo glede na vrednost posla in resnost najema. Med pogovorom s strankami vam je vedno na voljo osebni prodajni svetovalec Omisli.si.

Certifikat Preverjeni ponudnik

Naročnike paketa TSmedia brezplačno preverimo - tako lahko prejmete značko oz. certifikat Preverjeni ponudnik, da vam bodo stranke lažje zaupale. Prav zato preverjeni ponudniki prejmejo kar trikrat več posla prek Omisli.si! Preverimo vaše reference, ugled na spletu, spletne ocene in poslovanje.

Telefonske številke strank

Samo plačljivi člani lahko nemudoma pokličete stranko. Zakaj poklicati stranko? 73 odstotkov strank si želi, da jih ponudnik pokliče. 2,3-krat bolj verjetno je, da stranka najame ponudnika, ki pokliče. 94 odstotkov strank najame ponudnika po ogledu/sestanku.

Zbiranje ocen in priporočil

Na Omisli.si lahko neomejeno zbirate ocene in priporočila. Moč ustnih priporočil ste že spoznali v praksi. Za vas jih združujemo na enem mestu in vam tako olajšamo pridobivanje novih strank.