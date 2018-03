Platforma, ki povezuje iskalce in ponudnike storitev

Vse na enem mestu – preprosto, pregledno, udobno in učinkovito

Svetovni splet je v marsičem nedvomno olajšal naše vsakdanje življenje. Samo pomislite - do informacij lahko dostopamo hitro, preprosto, kjerkoli in kadarkoli. A v poplavi različnih virov vprašljivega porekla se mnogokrat znajdemo pred dilemo – komu zaupati in komu ne? Situacija je podobna tudi takrat, ko iščemo in se zanimamo za raznolike storitve ter ponudnike teh.

Iščete fotografa za sanjsko poroko, pa ne veste koga izbrati?

Vsakdo izmed nas se je znašel v situaciji, ko je potreboval specifično storitev, rešitev, opravljeno še isti dan ali na primer čez en teden, mesec dni. A na koga se obrniti? Tudi sorodniki, znanci in prijatelji vam niso znali svetovati, na spletu pa je informacij mnogokrat preprosto preveč.

Znajdete se v dilemi – ali lahko izbranemu ponudniku zaupate, ali bo delo opravljeno dobro, profesionalno in strokovno?

Omisli.si - povezovalna platforma

Kot vodilni digitalni medij v državi (TSmedia), bomo v sodelovanju s spletno platformo Omisli.si poskrbeli, da bodo ti časi postali preteklost. Ne izgubljajte časa z iskanjem! Pridobite ponudbe lokalnih ponudnikov, ki jim zaupamo .

Želite organizirati piknik, "teambuilding" in iščete ponudnika za catering, animacijo, postrežbo?

Spletna platforma Omisli.si povezuje iskalce in ponudnike storitev ter obenem združuje preprostost, strokovnost, hitrost in dobro ponudbo. Preprosto izberite tisto, ki najbolj ustreza vašemu povpraševanju in že naslednji dan lahko svojo željo uresničite. Odvisno od vaših namenov in narave storitve.

Predanost zagotavljanja izjemne izkušnje

"S preverjenimi ponudniki na Omisli.si si delimo predanost zagotavljanja izjemne izkušnje pri najemanju storitev. Poleg preverjanja ponudnikov nudimo brezplačno pravno pomoč v primeru kakršnihkoli težav z izbranim ponudnikom. Pozitivne učinke strateškega partnerstva z medijskim partnerjem TSmedia bomo občutili vsi. S skupnimi močmi lahko odslej namreč pomagamo preko 90 odstotkov slovenskim internetnim uporabnikom," je za Siol.net povedal Mitja Pritržnik, CEO in eden izmed ustanoviteljev Omisli.si.

Kako storitev deluje? 1. Povejte nam, kaj iščete Ko potrebujete storitev, pošljite povpraševanje, ki ga posredujemo lokalnim ponudnikom, ki jim zaupamo. 2. Prejmite ponudbe Kmalu boste prejeli ponudbe kvalificiranih ponudnikov, ki so na voljo. 3. Vi izberete najboljšega S pomočjo prispelih ponudb, mnenj preteklih strank in svetovalca Omisli.si izberite najboljšega ponudnika. Ključen cilj in namen platforme Vsem iskalcem storitev želimo omogočiti preprost dostop do različnih ponudb s prijetno uporabniško izkušnjo. Spletna platforma obenem ponudnikom storitev dostavlja nove stranke in omogoča konstantno rast poslovanja ter uveljavitev na trgu. DO SEDAJ: 8.717 poslanih povpraševanj 2.332 ponudnikov storitev 809.780 evrov sklenjenih poslov

Prenavljate oziroma na novo ustvarjate dom ter potrebujete keramičarja, vodovodarja?

Raznolike potrebe in raznolike rešitve

Za vsakega se bo našlo nekaj. Prenavljate, gradite dom, želite organizirati popolno poroko, potrebujete pomoč pri zagonu ali razširitvi posla? Potrebujte pomoč pri varstvu otrok? Ste v časovni stiski in nujno potrebujete lektorja ali prevajalca besedil? Želite organizirati piknik, "teambuilding" in iščete ponudnika za catering, animacijo, postrežbo? Želite oblikovati spletno stran ali razviti mobilno aplikacijo?

Potrebujete nekoga, ki bo zaupanja vreden in ki bo storitev zajamčeno opravil dobro, strokovno, zanesljivo? Želite med vsemi temi ponudniki izbirati in na koncu, jasno, izbrati najugodnejšega in najprimernejšega?

Nič lažjega. Preprosto izberite ponudbo, ki najbolj ustreza vašemu povpraševanju in že naslednji dan lahko svojo željo uresničite. Odvisno od vaših namenov in narave storitve. Iščete programerja? Pomagali vam bomo poiskati primernega.

