Največji posredovalnik povpraševanj in ponudb v Sloveniji

PONUDNIKI STORITEV CATERINGA, ZBRANI NA ENEM MESTU

Tudi sorodniki, znanci in prijatelji vam niso znali svetovati, na spletu pa je informacij pogosto preprosto preveč. Znajdete se v dilemi, ali lahko izbranemu ponudniku zaupate, bo delo opravljeno dobro, profesionalno in strokovno? Kot vodilni digitalni medij v državi (TSmedia) bomo v sodelovanju s spletno platformo Omisli.si poskrbeli, da bodo ti časi postali preteklost. Ne izgubljajte časa z iskanjem, pridobite ponudbe lokalnih ponudnikov, ki jim zaupamo.

Omisli.si - povezovalna platforma

Jasno, vse je odvisno od vaših namenov in narave storitve. Želite organizirati piknik, "teambuilding" in iščete ponudnika za catering, animacijo, postrežbo? Iščete prostor, v katerem bi organizirali dogodek, in glasbenika, ki bi poskrbel za še boljše vzdušje?

Morda je vaš urnik preveč natrpan in ne dopušča časa za načrtovanje ali pa si preprosto želite, da bi vaš dogodek organizirali strokovnjaki. Na Omisli.si boste našli rešitve glede organizacije različnih dogodkov, pomembnih mejnikov v svojem življenju, ali na zasebni ali na poslovni ravni.

Ni sanjske poroke brez dobre hrane

Se sprašujete, ali bi jedli idrijske žlinkrofe s škampovim mesom ali sočno telečjo pečenko iz velike litoželezne ponve, ki jo strežno osebje reže pred svati? Boste za torto in pecivo poskrbeli sami? O, pa na alergijo na gluten ne smete pozabiti.

Vprašanj in izbire je toliko, da nas ob misli na izbiro pogostitve v množici ponudnikov cateringa kar strese. S pomočjo spletne platforme Omisli.si bo izbira lažja.

Dogodek je vsestransko sporočilo

Organizacija različnih dogodkov ni mačji kašelj, a nekaj je gotovo: dogodek je eno izmed bolj učinkovitih orodij komuniciranja, je priložnost za negovanje odnosov, ustvarjanje spominov in za to, da uživamo v tistem trenutku. Dogodek je vsestransko sporočilo – je prostor, so ljudje, je druženje, je zabava, obenem pa tudi poslovna priložnost.

Vse pogosteje se namreč tudi podjetja in organizacije zavedajo, da so srečanja v obliki catering pogostitve s partnerji ali sodelavci v živo v prvi vrsti investicija. In sicer investicija v odnose, pozitivno vzdušje, inspiracijo, ki spodbudi motiviranost zaposlenih, pri partnerjih pa utrdi odnose in željo po sodelovanju z vami.

Lokacija, želena storitev in tip dogodka

Za vas so preverjeni in na enem mestu zbrani vsi ponudniki cateringa v Sloveniji. Zahtevajte ponudbe vseh ponudnikov storitev cateringa hkrati ali brskajte med posameznimi profili glede glede na lokacijo (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Novo mesto, Velenje, Ptuj, Trbovlje, Kamnik, Jesenice, Koper, Domžale, Portorož, Izola, Nova Gorica, Domžale, Škofja Loka, Murska Sobota)

Izbirate lahko tudi med drugimi pogoji, na primer med želenimi storitvami (obrok, postrežen na krožnikih, barman/cocktail party, buffét s strežbo, smoothie catering, hladen "lunch paket", samopostrežni buffét).

Izbirate lahko tudi med tipi dogodka (poroka, piknik, ostali dogodki in nameni, tiskovna/novinarska konferenca, birma/obhajilo, otvoritev, pogostitev po diplomi, obletnica/abraham, baby shower, sedmina, rojstni dan/zabava, poslovni dogodek).

Povprečna cena za storitev cateringa znaša od 20 do 50 evrov na osebo.

Povejte nam, kaj želite Povejte nam več podrobnosti o svojih potrebah. Poskusite jih opisati čim bolj natančno in si zagotovite dobre ponudbe tistih, ki najbolj ustrezajo vašim pričakovanjem. Poiščite ponudnika cateringa, ki bo po najboljšem receptu pripravil kulinarične poslastice za vaš dogodek. Pomagali vam bomo najti pravo animacijo za vaš dogodek. Pomagali vam bomo najti pravega glasbenika za vaš dogodek. Pomagali vam bomo najti pravi prostor za vaš dogodek.

