Obnova hiše in okolice: preverjeni ponudniki zbrani na enem mestu

Ali že čutite pomlad v zraku? Zaradi sonca in toplejšega vremena čutimo večji naval energije ter več motivacije za spomladansko čiščenje, pospravljanje in urejanje. Zagotovo boste poskrbeli za spomladansko čiščenje v notranjosti doma, vendar tudi vrt po dolgi zimi potrebuje temeljito čiščenje in urejanje okolice

Najpreprostejših opravil se ponavadi lotimo kar sami, a za zahtevnejša dela prav pride pomoč strokovnjakov. Če so to zaupanja vredni lokalni ponudniki, še toliko bolje.

Ne boste več izgubljali časa z iskanjem

Kot vodilni digitalni medij v državi (TSmedia) bomo v sodelovanju s spletno platformo Omisli.si poskrbeli, da bodo dileme in odločitve, na koga se obrniti v tovrstnih primerih, lažje in udobnejše. Na kakšen način?

S povezavo iskalcev in ponudnikov storitev. Vsem iskalcem storitev želimo omogočiti preprost dostop do različnih ponudb s prijetno uporabniško izkušnjo, obenem pa ponudnikom storitev dostavljati nove stranke ter omogočati konstantno rast poslovanja in uveljavitev na trgu.

Ne izgubljajte časa z iskanjem, pridobite ponudbe lokalnih ponudnikov, zaupanja vrednih "hišnih mojstrov". Preprosto izberite tistega, ki najbolj ustreza vašemu povpraševanju, in že naslednji dan lahko svojo željo uresničite. Odvisno od vaših namenov in narave storitve.

Preberite tudi:

Prenova hiše in stanovanja

Nova ustvarjalna energija in želja po osvežitvi – pomlad je letni čas, ki s svojim prihodom prinaša prav to. Če ste oklevali s preurejanjem doma, je zdaj ravno pravi čas, da to storite. Da bo vaša hiša ponovno zaživela, se projekta lotite organizirano in z zanesljivo ekipo.

Poiščite strokovnjake za načrtovanje/ideje prenove hiše (notranje oblikovanje),

izpraznitev/selitev hišne opreme,

rušitvena/gradbena dela (npr. rušitev ali postavitev stene),

montažo elektromateriala (vtičnice ...),

montaža klime, bele tehnike itd.,

montaža stavbnega pohištva (okna, vrata).

Zgodnja pomlad je najboljši čas za prenovo in gradnjo doma ter urejanje okolice

Iščete nekoga, ki vam bo ugodno in strokovno izdelal dvoriščna vrata in ograjo na vašem dvorišču? Ali želite urediti okolico doma in podaljšati čas, ki ga boste preživeli na vrtu, terasi ali dvorišču?

Prav nič se ne more primerjati z branjem knjige v udobju vrtnega pohištva na terasi ter s svežim zrakom in pomirjujočimi zvoki narave.

Pridobite ponudbe za: načrtovanje vrta/zelenice in svetovanje,

izdelavo ograje/dvoriščnih vrat,

namestitev tende,

Ko ni ne prehladno ne prevroče

Ste v zaključni fazi gradnje svoje nove hiše ali pa ste se lotili obnove fasade? Pomlad je ravno pravi čas za obnovo zunanjosti bivalnih objektov.

Kako dobro in kako dolgo bo toplotnoizolativna fasada oprav­ljala svojo vlogo, je precej odvisno ne samo od kakovosti vgradnje, ampak tudi od vremenskih razmer, v katerih je delo potekalo. Idealni so spomladanski meseci, ko ni ne prehladno ne prevroče, temperaturne razlike pa niso prevelike. Na splošno velja, da se fasada izvaja pri temperaturi od pet do 35 stopinj Celzija. Pri previsokih temperaturah se vgrajeni materiali sušijo prehitro, pri prenizkih se sušijo prepočasi in lahko nastanejo poškodbe zaradi zmrzali.

Izbira prave fasade je ključnega pomena pri gradnji ali obnovi hiše. Fasada hiši da individualno noto. Še pomembnejša od estetske vrednosti je funkcionalna vrednost fasade. Z izbiro prave, kakovostne fasade lahko namreč tudi prihranite pri ogrevanju.

Poiščite zaupanje vrednega lokalnega ponudnika

Pridobite več informacij

Povejte nam več podrobnosti o svojih potrebah. Poskusite jih opisati čim bolj natančno in si zagotovite dobre ponudbe tistih, ki najbolj ustrezajo vašim pričakovanjem.

Pišite na oglaševanje@tsmedia.si