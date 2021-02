Vse več voženj v nasprotno smer, Škoda ima rešitev #foto

Vožnja v nasprotno smer po avtocesti ni težava le v Sloveniji, temveč tudi v drugih državah. V zadnjih letih se je število takšnih primerov pri nas povečevalo (za leto 2020 še ni uradnih podatkov, a zaradi epidemije in omejitev gibanja je bilo voženj v nasprotno smer bistveno manj), zato so pri Škodi razvili novo aplikacijo, ki voznika prek zaslona opozori, da vozi v nasprotno smer.

Škodina prometna aplikacija je bila sprva na voljo le pri prenovljenem superbu, zdaj pa si jo lahko prenesejo tudi vozniki scale, kamiqa, karoqa in kodiaqa, ki imajo v avtu vgrajeno najboljšo večopravilno enoto columbus ali amundsen. Kasneje bo aplikacija na voljo tudi za druge modele znamke, v tretjem četrtletju bo večopravilna enota amundsen na voljo za model fabia in enota columbus za octavio. Prometna aplikacija bo na voljo za vse modele, ki imajo vgrajeno tretjo generacijo modularnega infozabavnega sistema Matrix.

Na voljo za tiste z najboljšo večopravilno enoto

Voznik bo Škodino prometno aplikacijo naložil prek trgovine na večopravilni enoti, po prenosu pa se bo ta samodejno aktivirala in začela delovati v ozadju. Ko se voznik približuje nevarnosti, kot je recimo pokvarjeno vozilo ob cesti, aplikacija prikaže opozorilo na zaslonu in opozori voznika na pretečo nevarnost. Za zdaj je aplikacija zmožna pokazati le tista vozila, ki imajo prižgane vse štiri smernike in uporabljajo enako Škodino aplikacijo.

Nekoliko več svobode je pri zaznavanju vožnje v nasprotno smer. S pomočjo navigacije zazna vožnjo v nasprotno smer in voznika opozori, še preden v celoti zapelje na avtocesto. Tudi tukaj ni treba vnašati končnega cilja ali ročno prižigati varnostnih funkcij. Aplikacija vedno deluje v ozadju in je nenehno pripravljena na posredovanje.

Pri octavii bo aplikacija na voljo za prenos v tretjem četrtletju leta. Foto: Gašper Pirman

Vsak tretji dan en voznik v nasprotno smer



Statistika razkriva, da je voženj v napačno smer iz leta v leto več, v letu 2019 so jih policisti obravnavali 160, na srečo se jih je večina končala brez hujših posledic. Povedano drugače, vsak tretji dan nekdo na avtocesti ali hitri cesti vozi v napačno smer, policija je leta 2019 odkrila 16 kršiteljev.



Podatki o tem, koliko je voženj v nasprotno smer, so na razpolago od leta 2016. V letu 2016 so policijo o takem početju obvestili v 114 primerih, ukrepala je zoper devet kršiteljev, v letu 2017 pa v 138 primerih, ukrepala pa je zoper 14 kršiteljev. V letu 2017 je voznik na avtocesto v napačno smer zapeljal v povprečju vsaka 2,6 dneva. Od vseh primerov jih policija kaznuje le deset odstotkov.



Podatkov za leto 2020 še ni, a bo zaradi epidemije, prepovedi gibanja med občinami in posledično tudi manj obiskov ta številka po predvidevanjih bistveno nižja.

Slovenija bo na vrsti v drugi polovici leta

Čehi so sistem razvili skupaj z nemškim proizvajalcem Bosch, ki ima podoben sistem v obliki telefonske aplikacije na voljo že od leta 2018. Za prenos je bil na voljo prek 25 partnerjev v Evropi, Škoda pa je prvi avtomobilski proizvajalec, ki bo z njihovim znanjem pomagal pri varnosti voznikov.

Za zdaj lahko aplikacijo naložijo vozniki v 22 evropskih državah, med katerimi ni Slovenije. Preostale države, tudi mi, naj bi to možnost dobile v drugi polovici letošnjega leta.