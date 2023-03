Vrača se GTI-Treffen, le da 900 kilometrov severneje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen bo srečanje GTI, ki je tradicionalno potekalo pri Vrbskem jezeru v Avstriji in zdaj tamkajšnje lokalne skupnosti ne zanima več, prestavilo v Wolfsburg.

Leta 1982 so pri Vrbskem jezeru v Avstriji organizirali prvo srečanje GTI-Treffen, ki je bilo namenjeno predvsem lastnikom Volkswagnovih športnih avtomobilov. Pozneje je srečanje dobilo pravi kultni status in je presegalo tako oznako GTI kot po svojem pomenu tudi znamko Volkswagen. Nedavno so oblasti okrožja Maria Wörth sporočile, da tega srečanja v prihodnje več ne podpirajo.

Odločitev je odmevala tudi dobrih 900 kilometrov stran v Wolfsburgu, kjer je na severu Nemčije vodstvo in osrednja tovarna Volkswagna. Že prihodnje leto bodo podobno srečanje organizirali pri sebi doma in tako privržencem znamke s celovitim dogodkom zagotovili alternativo po odpovedi avstrijskega srečanja.

Tudi srečanje v Wolfsburgu bo imelo podoben festivalski značaj kot GTI-Treffen pri Vrbskem jezeru v Avstriji. Foto: Volkswagen