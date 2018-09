Vpoklic Toyote: Težava z milijonom priusov in CH-R

Toyotin vpoklic je najprej objavilo japonsko transportno ministrstvo. Med vozili so crossover C-HR in prius v različici priključnega hibrida. Pri teh vozilih obstaja možnost vžiga kabelske napeljave v motorju. Težava lahko nastane pri vozilih, ki so jih izdelali med junijem leta 2015 in letošnjim majem. Za zdaj še ni znano, koliko modelov bodo vpoklicali v Evropi in v Sloveniji.

V določenih primerih lahko pride do kratkega stika na napeljavi kablov pri hibridnem pogonu obeh omenjenih modelov.

Toyota bo skupno vpoklicala 1,03 milijona vozil, večino med njimi na Japonskem. V ZDA bodo vpoklicali le modele priusa, tam bo teh okrog 192 tisoč.