Volkswagen potrdil: prihaja nov šef

Ralf Brandstätter je že nekaj let pomemben član znamke Volkswagen in je sprejemal pomembne odločitve za nadaljnji razvoj znamke. Foto: Volkswagen

Diess se bo lahko osredotočil na vodenje celotne skupine Volkswagen, znamko Volkswagen pa bo s 1. julijem prevzel Ralf Brandstätter, ki je bil zadnji dve leti operativni direktor znamke Volkswagen. Odločitev o spremembi pri vrhu Volkswagna je sprejel nadzorni odbor skupine.

V zadnjem času nad Volkswagnom veliko črnih oblakov

V zadnjih mesecih se je nad Volkswagen zgrnilo veliko črnih oblakov. Začelo se je, ko je nemško sodišče obtožilo Diessa in Hans Dieter Poetshca, predsednika nadzornega odbora, da nista pravočasno obvestila investitorjev o izbruhu afere dieselgate. Ob koncu aprila sta se obe strani pogodili, Volkswagen je plačal devet milijonov evrov poravnave in sodišče ni podalo nobene obtožnice. Težave so se stopnjevali s programskimi zapleti pri električnem modelu ID.3 in pri golfu, kjer so morali za nekaj tednov celo ustaviti proizvodnjo.

''Ralf Brandstätter je eden najbolj izkušenih managerjev pri podjetju. V zadnjih dveh letih je uspešno vodil Volkswagen kot operativni direktor znamke in imel ključno vlogo pri transformaciji znamke. Zelo sem zadovoljen, da bo Ralf Brandstätter nadaljeval z razvojem znamke kot izvršni direktor in sledil strateškim odločitvam sprejetim v zadnjih nekaj letih,'' je zapisal Diess.

Ralf Brandstätter je bil zadnji dve leti operativni direktor znamke, zdaj bo prevzel vodenje Volkswagna, ki se pripravlja na eno največjih transformacij v zgodovini. Foto: Volkswagen

Naloga novega šefa: pospešiti elektrifikacijo modelne palete

Volkswagen zaključuje s prvo fazo strategije poimenovane ''Transform 2025+'' in vstopa v naslednjo fazo. Ta prinaša električno ofenzivo, ki bo največji izziv novega izvršnega direktorja. Pri znamki bi radi naredili elektrifikacijo dosegljivo vsem, zato nameravajo do leta 2025 prodati 1,5 milijona električnih avtov. Poleg električnih pogonov se bodo osredotočali še na povečano prisotnost digitalizacije v njihovih modelih.

''Za volkswagen je bila smer za prihodnost začrtana. Na osnovi strategije Transform 2025+ se znamka razvija v enega izmed vodilnih ponudnikov brezogljične mobilnosti in postaja digitalno tehnološko podjetje. Zahvalil bi se celotni ekipi pri Volkswagnu za njihovo zavzetost. Zdaj bomo sledili naši poti skupaj,'' je dejal Ralf Brandstätter.