Volkswagen in Renault kmalu s skupnim avtomobilom?

Volkswagen in Renault

Volkswagen in Renault bi lahko sodelovala pri razvoju novega cenovno dostopnega električnega malčka.

Volkswagen je pri razvoju novih avtomobilov že stopil v več partnerstev. Tako so skupaj s Fordom sodelovali pri razvoju gospodarskih vozil, delili pa si bodo tudi platformo za srednje velik električni avtomobil. Wolfsburg je prav tako sklenil strateško partnerstvo s kitajskim Xpengom, med novimi partnerji pa bi bil lahko tudi Renault, je poročal nemški časnik Handelsblatt.

Dogovori so šele v začetni fazi in ničesar še niso potrdili, navajajo viri tako iz nemške kot francoske strani. Načrtovana letna proizvodnja za oba malčka bi bila od 200 do 250 tisoč vozil.

Renault z razvojnim partnerstvom pri novem twingu?

Nov projekt bi se dotikal razvoja najmanjšega električnega avtomobila s ceno pod 20 tisoč evri. Pri Volkswagnu navedb niso komentirali, pri Renaultu pa so potrdili, da bodo za stroškovno smiselnost vozila iskali razvojnega partnerja. Renault je z novo generacijo twinga že napovedal električni avtomobil za ta cenovni razred. Predsednik Volkswagna Oliver Blume je tak avtomobil napovedal do leta 2030. Še prej bodo na cesto poslali razred večji avtomobil, ki ga je napovedal koncept volkswagen ID.2.

Evropski proizvajalci bodo morali pri električnih malčkih doseči predvsem nižjo proizvodno stroškovno ceno, ki bo konkurenčna novim tekmecem iz Kitajske. Povprečna cena električnega avtomobila v Evropi je trenutno še vedno dvakrat višja od takega avtomobila na Kitajskem.