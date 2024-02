Volkswagen ima novega karavana: poglejte v notranjost #video

Volkswagen nadaljuje s širjenjem ponudbe svojih električnih modelov. Letos so v Slovenijo pripeljali limuzino ID.7, proti koncu leta pa ji bo sledila še karavanska izvedba tourer. Ta bo eden redkih električnih karavanov na trgu. ID.7 tourer se bo pridružil avtomobiloma kot sta BMW i5 touring in MG 5, električnega karavana (resda z manjšo baterijo) ima tudi Peugeot.

ID.7 tourer je dolg 4,96 metra, širok 1,86 in visok 1,53 metra. Avtomobil je dimenzijsko podoben limuzini, je pa krajši, širši in višji od novega karavanskega passata. Prostronina prtljažnika znaša do 605 litrov, kar bo mogoče s podiranjem sedežev povečati do 1.714 litrov.

Dve veliki bateriji za spodoben doseg

Avtomobil bo na voljo z dvema kapacitetama baterije. Osnovna bo 77 kilovatnih ur (kWh), večja pa 86 kWh. Pri osnovni bo največja moč poljenja do 175, pri večji pa kar do 200 kilovatov. Volkswagen pri večji bateriji po WLTP obljublja skoraj enak doseg kot pri limuzini. To pomeni teoretični doseg do 685 kilometrov, kar bo v praksi sicer težko dosegljivo.

Volkswagen bo električnega karavana skupaj z limuzinskim ID.7 in modelom ID.4 izdeloval v Emdnu.

Foto: Volkswagen

