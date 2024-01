Električni “passat” za Slovence: kaj zmore v hladnem jutru? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi krog po slovenskih cestah z volkswagnom ID.7, električno alternativo passata, se je začel v zelo hladnem jutru. Kljub začetni visoki porabi (mrzla baterija) se je ta pozneje ustalila in ID.7 se je po prvi vožnji izkazal kot moderen, všečen in udoben potovalni avtomobil. Z nekaj informacijskimi rešitvami - česar pri električnih volkswagnih do zdaj nismo bili vajeni - tokrat zelo pozitivno preseneti.

Volkswagen je z modelom ID.7 v Slovenijo pripeljal svoj najvišje postavljeni električni avtomobil. To je limuzina, ki posredno predstavlja polno električno alternativo tradicionalnemu passatu. Avtomobil je eleganten in v notranjosti izdelan bolje kot ostali člani družine ID. Prinaša tudi novo programsko različico vmesnika, ki prinaša zanimivo novost - informacijo o temperaturi baterije oziroma trenutni razpoložljivosti polnjenja. Trgovci jih želijo letos v Sloveniji prodati okrog dvesto. Cene se bodo začele pri 45 tisoč evrih, kar pomeni približno deset tisoč evrov višjo ceno kot pri primerljivem (starem) passatu. Če bodo cene sprejemljive, je prvi vtis zelo dober.

Palec gor: prostornost zadaj, udobje vožnje izboljšana informacijska podpora, ročni zagon predgretja baterije

Palec dol: doseg pozimi, ni prtljažnika spredaj, dokaj zapleten vmesnik, toplotna črpalka ni serijska

Volkswagen ID.7 je dolg 4,96 metra, širok je 1,86 metra in ima skoraj tri metre (2,97 metra) medosne razdalje. Foto: Gregor Pavšič

Prtljažnik je nekoliko bolj plitek, ima pa dobrih 500 litrov prostornine. Foto: Gregor Pavšič

Volkswagen je lansko leto na trgu električnih avtomobilov v Sloveniji sklenil na drugem mestu. Razred zase je bila Tesla, tudi Volkswagen pa je občutno odstopal od ostalih tradicionalnih tekmecev. Do meje tisoč električnih vozil letno, ki jo je letos v Sloveniji kot prva prečkala Tesla, Volkswagnu še manjka več kot tristo vozil. Del teh bi lahko letos pomagal nadoknaditi novi ID.7, ki bo na voljo kot kupejevska kombilimuzina, proti koncu leta pa tudi kot karavan. Trgovci jih želijo prodati okrog dvesto.

Prvih deset znamk po prodaji električnih osebnih avtomobilov v Sloveniji v 2023:

št. prodanih vozil razlika 2023-2022 Tesla 1.393 + 15,55 % Volkswagen 632 + 1,35 % BMW 347 + 1,62 % Škoda 251 - 3,05 % Audi 235 - 0,41 % Peugeot 214 + 0,75 % Cupra 211 + 2,05 % Citroen 164 + 1,13 % Mercedes 129 + 0,26 % Hyundai 116 -. 5,08 % SKUPAJ 4.301 + 90,06 %

Je ID.7 cenovno primerno umeščen? Od starega karavanskega passata z dvolitrskim bencinskim ali dizelskim motorjem (vstopni z 1,5-litrskim je še občutno cenejši) je dražji za okrog deset tisočakov. Ker novi passat, enako pa tudi škoda superb, na trg prihaja letos, je o cenovni primerjavi težko soditi. Teslin model 3 v različici long range stane dobrih 50 tisočakov, a je tudi 20 centimetrov krajši in ima vsaj na zadnjih sedežih tudi manj prostora.

Doseg avtomobila bo ob kombinirani vožnji znašal od 300 do 400 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Odlična rešitev pred polnjenjem DC na poti. Podatek o tem, s kako močjo je trenutno mogoče polniti baterijo. Foto: Gregor Pavšič

Z električnim ID.7 smo se prvič srečali zjutraj, ko so bile temperature v Ljubljani še pod lediščem. Še preden se je odtalilo vetrobransko steklo, je bil čas za zbiranje prvih vtisov izza volana in sprehod po prenovljenem informacijskem vmesniku.

Hitro sem našel morda celo najpomembnejšo električno novost Volkswagna, o kateri sicer sami trgovci (presenetljivo) še ne govorijo. Gre za sistem optimizacije temperature baterije. Sistem namreč vozniku pove, s kakšno močjo je mogoče trenutno polniti baterijo. Po potrebi lahko voznik tudi zažene predgretje baterije.

To je sicer pri teslah prav tako mogoče, a tudi ameriški električni avtomobil vnaprej ne sporoči, kakšna je glede na temperaturo in napolnjenost baterije trenutna razpoložljiva moč polnjenja. Ta podatek bo na poti voznikom prišel zelo prav. Z novim operacijskim sistemom 4.0 prihaja ta novost tudi v ostale električne volkswagne.

Da ne boste iskali: stikalo za vklop gretja zadnjega stekla je na vratih

Vmesnik je prenovljen, zagotovo boljši, a še vedno ob prvem vtisu tudi dokaj zapleten. Vseeno pa bo reden uporabnik avtomobila zagotovo znal z njim hitro upravljati.

Med brskanjem v podmenijih (in iskanju zares skritega gumba za vklop gretja zadnjega stekla - nahaja se na naslonjalu voznikovih vrat) odkrijem še eno novost. Pri klimatski napravi za pihanje ne skrbijo več mehansko, temveč električno podprte šobe. Za določitev smeri, v katero bo klima pihala, voznik podrsa po sredinskem zaslonu - podobno kot v teslah.

Zgledna prostornost in tudi udobje za potnike zadaj. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Dostojna alternativa passatu?

Prvi kilometri so pričakovano sproščeni in udobni. Avtomobil se pelje elegantno, umirjeno in zagotovo na visoki ravni, kar velja tako za avtocestno kot podeželsko vožnjo.

Kakovost materialov je na višji ravni kot pri družini ID do zdaj. Ali je to dostojna alternativa passatu? Vsekakor je oblikovana nekoliko bolj posebno, a še vedno ne pretirano minimalistično. Pohvaliti je treba lepo integriran prikaz osnovnih podatkov o vožnji v del armaturne plošče pred voznikom.

Voznik lahko tudi ročno sproži ogrevanje baterije. Kadar avtomobil ni priklopljen na zunanji vir, se bo posledično povečala poraba avtomobila. Foto: Gregor Pavšič

Trenutno razpoložljiva kapaciteta baterije je 77 kilovatnih ur (kWh), moč izboljšanega elektromotorja so povečali s 150 na 210 kilovatov. Začetek vožnje s povsem mrzlo baterijo je pomenil visoko začetno porabo. Ta je sicer nerealna. Ko se baterija segreje, se umiri tudi poraba. Približno 50 kilometrov smo v kombinaciji avtocestne in podeželske vožnje prevozili s povprečno porabo 23 kWh na sto kilometrov. Jutranji "paniki" z visoko porabo se vozniki, ki lahko avtomobil ponoči polnijo doma in ga imajo tudi priključenega na omrežje, izognejo s predgretjem baterije.

V hladnem januarskem jutru bi imel torej ID.7 okrog 300, morda pri zgolj avtocestni porabi tudi nekaj manj dosega. Ob daljši vožnji bi poraba tudi pozimi še dodatno padala, poleti pa pričakujemo vsaj okrog 400 kilometrov dosega.

Lepo integrirani merilniki v prostor za volanom. Foto: Gregor Pavšič

Pogled nazaj je slab. Tudi če bi odstranili sredinski vzglavnik, ne bi bil najboljši. Je lahko rešitev digitalna vzvratna kamera? Foto: Gregor Pavšič

Polna baterija: krivulje hitrega polnjenja še nismo preizkusili

Za zdaj še nismo uspeli preizkusiti zmogljivosti polnjenja električnega "passata", niti tega podatka ni izpostavila predstavitev uradnega zastopnika za Slovenijo. Moč polnjenja prek enosmernega toka DC znaša do 175 kilovatov, pri klasičnem izmeničnem toku AC pa do 11 kilovatov. Pri polnjenju DC bo zanimivo preveriti krivuljo moči polnjenja, ki neposredno vpliva tudi na časovni interval za polnjenje od 20 ali pa od deset do 80 odstotkov.

Zadaj se sedi zelo dobro, vsaj enako dobro kot v passatu, bolje kot v limuzinskih teslah

Nazaj v notranjost avtomobila. Vrata imajo skrite kljuke, sedi se dobro in udobno, tudi zadaj je prostora več kot dovolj - najbrž tudi več ali vsaj toliko kot v passatu. Sedi se bolje kot v tesli modelu 3, pa tudi kot v modelu S. Pri tem je Volkswagen opravil dobro delo. Prtljažnik se zdi dokaj plitek. Čeprav je ID.7 videti kot limuzina, ima zadaj klasična vrata. Prostornina prtljažnika je od 532 do 1.586 litrov.

Opremsko je ID.7 kar dobro založen, zagotovo pa izhodiščne cene pri razpoložljivih paketih še niso dokončne in je mogoče še kaj dodati. Serijski je, zanimivo, prikazovalnik head-up, ne pa toplotna črpalka. Zanjo bo treba doplačati. Pri modelu ID.4 je toplotno črpalko doplačalo okrog 60 odstotkov, pri ID.5 pa celo 90 odstotkov kupcev. To je nov dober dokaz, da mora biti toplotna črpalka sestavni del električnega avtomobila.

Tekmeci: tesla model 3 ali kar passat?

Tekmecev na avtomobilskem trgu je dokaj veliko, a hkrati tudi malo. Med električnimi avtomobili bi bil to lahko tesla model 3, ki pa je manjši od ID.7. Neposredni tekmec bo kajpak passat, tudi zato, ker bo v Sloveniji na voljo le še v karavanski in nič več v limuzinski izvedbi. Volkswagen je lani v Sloveniji registriral več okrog 400 passatov. To so bili še stari modeli, kajti letos po ID.7 na ceste prihaja tudi nova generacija passata.