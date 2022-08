Volkswagen brez testnih voženj razprodal nov kombi

V Sloveniji smo že videli tovorno izvedbo kombija. Foto: Gašper Pirman Volkswagen je šele začel predprodajo novega električnega kombija. Čeprav tega še ni pri trgovcih in testne vožnje niso mogoče, je zanimanje zanj zelo veliko. Prodali so jih že več kot deset tisoč in vsaj letos ga v Evropi ne bo več mogoče dobiti, je poročal Autonews Europe. Volkswagen je za letos nameraval izdelati 15 tisoč vozil, že prihodnje leto pa 60 tisoč, zato status "razprodanega" ne bo trajal dolgo.

Med prvimi deset tisoč kupci je bilo pričakovano največ Norvežanov (3.400) in Nemcev (2.500), Belgijci in Nizozemci so si jih razdelili še 2.100. Predprodaje v Veliki Britaniji in Franciji pri Volkswagnu še sploh niso začeli, prva vozila pa bodo za kupce na voljo letos jeseni.

V začetku septembra bomo opravili in objavili vtise z naše prve vožnje z električnim kombijem, ki je moderna interpretacija kultnega Volkswagnovega kombija bullija.

Potniški ID.buzz bo v Sloveniji stal od 61 tisoč evrov, tovorna izvedba pa vsaj 56 tisočakov.